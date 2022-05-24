«Белые рабы» с Украины не спасут экономику Греции и ЕС

Новости Украины

Проблема украинских беженцев в Греции вскрылась в совсем ином свете, а именно на фоне острой нехватки рабочих рук на неквалифицированных работах в туристическом бизнесе, где выходцев из «незалежной» планировали эксплуатировать в качестве дешёвой рабсилы.

Но похоже греческие чиновники просчитались – пока не наблюдается необходимая масса желающих с украинскими паспортами, чтобы покрыть потребность отрасли, да и сам наплыв туристов в условиях мирового кризиса остается под большим вопросом.

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По официальным данным недельной давности в Грецию прибыло 25 249 украинских беженцев и выдано 9 695 видов на жительство и работу. С начала спецоперации по денацификации и демилитаризации различные компании, оказывающие консалтинговые услуги, такие как reborrn consulting, заявили о своем желании нанять украинских граждан на работу в туризме. Но это пока только благие пожелания и хотелки греческого правительства и турбизнеса.

Но всё равно эта цифра беженцев, многие из которых пока не горят желанием работать, явно не дотягивает до заветных 50 тысяч человек, то есть, по сути, рабов, необходимых для самой доходной отрасли Эллады. А ведь были такие грандиозные планы! Так, уже 1 марта, то есть всего после 6 дней с начала спецоперации, министр туризма Василис Кикилиас с послом Украины Сергеем Шутенко активно и в присутствии прессы осуждал этот вопрос поставки дешёвого человеческого материала, прикрываясь «гуманизмом».

«В Греции есть солидарность и гуманизм. После консультаций с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом я объявил, что мы принимаем и будем принимать греческих экспатриантов или украинских беженцев в стране. У нас более 150 000 экспатриантов (этнических греков и понтицев) в Украине, в Мариуполе, в Одессе. Существует положение для работы с такими людьми, но также, возможно, и для предоставления рабочих мест, где в этом есть необходимость», – отмечал министр.

Касаясь вопроса туризма, Кикилиас подчеркнул, что «на основе стремительного роста туристического продукта в стране и во всей Европе в последние годы родилась потребность в дополнительных 50 000 рабочих мест.

В прошлом году они не были покрыты греческой рабочей силой, поэтому эти рабочие места могут быть заполнены нашими экспатриантами или украинскими беженцами, если они приедут в Грецию, чтобы остаться».

При этом привлечение украинских беженцев в туристический и гостиничный бизнес строилось на холодном расчете извлечения максимальной прибыли и на том, что в страну приедет большой поток туристов из той же России. Об этом проговорился во время брифинга тот же Василис Кикилиас, указав, что бесполетная зона по всей Европе для рейсов из России введена всего лишь на 3 месяца, до 28 мая, а так как греческая туристическая отрасль занимает пятое место по привлекательности, то будет обязательно манить к себе богатых русских граждан.

Но пока желающих из числа беженцев стать гастарбайтерами не так много, так как по оценке той же греческой прессы, многие из прибывших – это далеко не бедные люди, так как ранее жили уже на Кипре или в Греции, или имеют знакомых или родственников.

Ведь понятно, что многие украинцы вовсе не стремятся ехать в самую бедную страну ЕС, находящуюся в глубоком кризисе. На работу же стремятся попасть так называемые экономические беженцы, приехавшие по рекламе греческих компаний, либо посреднических фирм по трудоустройству из той же Польши, или те, у кого нет никаких средств к существованию.

Но какие условия работы и зарплату для украинских беженцев на неквалифицированных местах предлагают представители греческого туристического бизнеса? Это как правило не более 900 евро в месяц с одним выходным днём в неделю, что очень незначительная сумма для самой Греции.

«Я беру с ними интервью через камеру», — говорит рекрутер греческой гостиничной группы Sani/Ikos Group, чтобы через польский офис они могли размещать объявления на платформах, используемых украинцами, добавляя, что они предлагают 200 рабочих мест на Косе, Родосе или Крите.

Отобранным группа предлагает бесплатное проживание, питание и обратные авиабилеты, месячную зарплату 850-900 евро и 4 выходных дня в месяц. Об этом пишет издание Kathimerini.gr.

Хотя многие проявляют интерес к возможности работы в Греции, некоторые не хотят брать на себя обязательства по шестимесячному трудовому договору в данный момент. «Не все подали заявку на получение вида на жительство, — говорит источник Kathimerini.gr из министерства миграции и убежища, — многие живут в надежде, что вернутся».

Получается, что крупный греческий бизнес ждал этот поток беженцев в надежде еще больше снизить заработную плату в ряде отраслей, убрав местных рабочих, организованных в профсоюзы, и заполнить их бесправными «белыми рабами». С одной стороны, то есть туристический и продовольственный секторы предлагают грекам низкооплачиваемые рабочие места, в результате чего рабочие уходят из этих секторов, а с другой стороны они спешат нанимать украинцев в качестве дешевой рабочей силы.

Так, издание Antinews.gr пишет, что «в нашей стране наблюдается волна ухода работников с работы.

«Явление в основном встречается на низкоквалифицированных, часто плохо оплачиваемых, незастрахованных сезонных работах, с большим психологическим давлением. Таким образом, подсчитано, что этим летом в сфере туризма и питания будет отсутствовать около 50 000 работников. Теперь, тогда, некоторые люди думают, что они могут заполнить некоторые из этих должностей украинцами», считает издание.

Как пишет издание Imerodromos.gr этот вопрос прокомментировала в своем выступлении депутат парламента от Коммунистической партии Греции Мария Комнинака, заявив, что «в случае с украинскими беженцами преобладает критерий более легкой интеграции, но также и дешевого гибкого потенциала для получения прибыли от бизнеса», добавив, что «конечно, греческая туристическая индустрия разместила официальные приглашения на работу в крупных отелях и т.д. Но эксплуатация, которая их ожидает, хорошо известна и испытана на собственном опыте греческими рабочими в туризме».

При этом, для этого потока дешёвой рабочей силы распахиваются двери и создается атмосфера наибольшего благоприятствования со стороны министерства по миграции. Так, глава этого ведомства Нотис Митаракис даже начал настаивать на своем утверждении, что есть настоящие беженцы и нереальные. Он отметил на заседании Комитета по общественному порядку и правосудию, что существуют различия между беженцами, называя уравнительный подход к ним «одержимостью левых». При этом сослался по сути на расистские директивы из ЕС.

В деталях он указал, что юридически директива Европейского Союза сама устанавливает 100% уровень признания для украинцев.

«Таким образом, они юридически дифференцируются самим европейским законодательством от лиц, ищущих убежища из других стран, которые, по их мнению, в каждом конкретном случае имеют разные показатели признания. Нет других стран на 100% с директивой Европейского Союза. Международное право и законы говорят нам, что, да, есть и нереальные беженцы. 70% заявок, дамы и господа, в 2021 году были отклонены компетентными органами. Так что семь из десяти, которые пересекли наши границы незаконно, исходя из решений этой страны и международного права, не являются беженцами», – резюмировал Нотис Митаракис.

Наконец, интересными были и данные, представленные парламенту бывшим министром миграционной политики Яннисом Мусаласом.

Он отметил изданию newmoney.gr, что из европейской директивы, изданной с целью предоставления статуса беженца тем, кто покинет Украину, первоначально исключались лица африканского происхождения. Проблема, которая позже была решена. Как сказал бывший министр: «Что сделал Европейский Союз? Он предоставил защиту беженцев всем тем, кто покидает Украину. Всем? Изначально нет. У нас была жалоба от Союза африканских государств и из Индии, что при показе документов был проявлен расизм, о том, кто пересечет границу из Украины в Польшу».

Для того, чтобы разместить всех желающих из Украины у министра уже есть места в центрах миграции: «на первом этапе у нас есть 15 000 коек, доступных в 27 структурах, действующих в материковой Греции, и в целом Национальная система приема может немедленно достичь 30 000 свободных мест в существующих структурах».

То есть у них уже всё налажено и приготовлено для подготовки солдат армии обслуживания отелей.

Как указывает изданию skai.gr президент Всегреческой федерации отельеров (POX) Григорис Тасиос, первый вице-президент Ассоциации греческих туристических предприятий (SETE) недостающие 50 тысяч рабочих мест могут быть заполнены после обучения в приютах беженцев и просителей политического убежища, которые заинтересованы в работе в греческой гостиничной индустрии.

«Последние полгода мы работаем с Министерством миграционной политики и компетентным заместителем министра Софией Вултепси, чтобы посмотреть, как это можно сделать. План состоит в том, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо люди, которые могли бы быть обучены для этой цели в приютах. Этот тренинг, скорее всего, начнется в мае, при этом все будет «работать» в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ). Как только усилия будут успешными и обучение будет завершено, последует второй процесс – размещение людей в гостиничных помещениях, где они необходимы», – объясняет г-н Тасиос.

Но все эти планы могут рухнуть из-за того, что ожидания туристического бума были обманчивыми. В правительстве праволиберальной «Новой Демократии» явно не учли падения уровня жизни в странах ЕС и Северной Америки, а также того, что российские туристы предпочтут более лояльную и доступную Турцию. Об этом уже заявил в интервью изданию Imerisia.gr президент Ассоциации греческих туристических предприятий (SETE) Яннис Рецос.

По его данным Крит, который является традиционным местом для украинских и российских туристов, уже пострадал, причем поставленную цель Tez Tour в 100 000 прибытий из Украины и до 250 000 прибытий из России уже невозможно достичь.

Это со всей очевидностью показывает всю несостоятельность планов правящего класса Греции и стран ЕС заполнить бреши на рынке труда за счет «белых рабов» из Украины и извлечь сверхприбыли в ситуации, когда падает производство, уровень жизни и конкурентоспособность Европы в целом, чего и добивались США подталкивая политическую элиту поддерживать Киев в конфронтации с Москвой.