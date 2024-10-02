Белый дом мечтает победить и унижать Россию десятилетиями

Елена Острякова.  
02.10.2024 18:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия должна потерпеть стратегическое поражение.

Об этом старший директор по европейским вопросам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил на Варшавской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна потерпеть стратегическое поражение. Об этом старший директор по европейским вопросам Совета национальной...

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«Мы не имеем в виду развал Российской Федерации как таковой. Мы имели в виду, что это поражение должно быть воспринято российским руководством и населением как поражение не только сейчас, но и для будущих поколений. На десятилетия вперед. Чтобы лидеры в Кремле оглядывались на этот эпизод и понимали, что это был провал.

Потому что, если они будут считать это успехом, или, что еще важнее, если это будет представлено внутри России как успех, то будущие лидеры Кремля будут делать то же самое. Может быть, не в Украине, а в Грузии, Молдове или в других регионах российского влияния», – вещал Карпентер.

При этом он призвал участников конференции сопоставлять цели и средства и не предаваться фантазиям, когда «линия фронта на Украине постепенно сдвигается на Запад».

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