Белый дом: Минские соглашения нам кажутся просто форматом

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Новости Украины

Олег Кравцов ) – Соединенные Штаты приветствуют дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, обсуждают ли США с какой-либо из сторон использование Минских соглашений как возможного выхода из конфликта

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«Ну, мы рассматриваем Минские соглашения, которые обсуждаются в рамках нормандского формата, о котором я говорила чуть ранее, как формата, который, безусловно, способствует продвижению вперед. И мы готовы поддержать эти искренние усилия. И, опять же, мы приветствуем призывы к дипломатическому урегулированию конфликта на востоке Украины, и Минские соглашения — это формат, в котором они могут быть реализованы», – обтекаемо ответила представитель Белого дома.

«Были некоторые предположения, что Минские соглашения будут неблагоприятными для Украины, если они будут реализованы так, как этого хотят русские. Итак, Соединенные Штаты как-то проигрывают с одной или с другой стороны?», – уточнил журналист.

«Нет. Нам они просто кажутся форматом, в котором может быть обсуждение и дальнейшее взаимодействие», – ответила Псаки.