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Украина является привлекательным делом для многих американских политиков: отсюда и готовность некоторых из них «брать на слабо» ядерную державу – Россию. Об этом пишет американский публицист Дуг Бэндоу в статье под названием «Друзья не позволяют своим друзьям играть с ядерными спичками», опубликованной на сайте The American Conservcative.

«Намечаемая великая победа Украины улетучилась, когда контрнаступление Киева не смогло прорвать позиции России и вернуть Донбасс и Крым. Сегодня Украина, похоже, ближе, чем Россия, к провалу», – констатирует автор.

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По его словам, администрация Байдена продолжает эскалацию, но аккуратно. Она опасается реакции Москвы на действия, которые приведут к гибели большего количества российских солдат и уничтожению большего количества российской техники.

«Несмотря на все свои провалы, Вашингтон, похоже, не хочет развязывать войну с Россией, опасаясь ядерного Армагеддона, о котором открыто предостерегают российские чиновники – от экс-президента Медведева до председателя Госдумы Володина», – полагает Бэндоу.

Однако, как он утверждает, защитники киевских партизан в Вашингтоне, как в правительстве, так и вне его, куда менее обеспокоены обменом ядерными ударами между двумя мировыми державами.

«Действительно, самое страстное, хотя и редко выражаемое открыто, желание Киева – это вступление США в войну», – считает публицист The American Conservative.

Автор напоминает, как в ноябре прошлого года президент Украины Зеленский пытался вовлечь США в военный конфликт с Россией, утверждая, что российская ракета поразила Польшу, хотя на самом деле ракета была украинской. По его словам, именно действия со стороны Зеленского возродили забытую было обеспокоенность в мире и в Америке по поводу потенциальной ядерной эскалации.

Осознавая свою экономическую слабость и невозможность противостоять США и их союзникам с помощью обычных вооружений, Россия установила свой ядерный порог ниже, чем у западных держав. Автор цитирует Валерия Акименко из Центра исследований конфликтов:

«Разногласия по поводу точного порога применения Россией ядерного оружия рискуют затмить ключевой момент: этот порог намного ниже, чем у западных ядерных держав. Принятие возможности ядерной войны пронизывает российскую военную теорию и практику».

Дуг Бэндоу признаёт, что российское вторжение на Украину хоть и «не поддаётся оправданию», но было спровоцировано Западом.

«Союзники[по НАТО] безрассудно стремились обеспечить военное превосходство вплоть до границ России. Если бы Москва вела себя аналогичным образом, расширяя враждебный альянс и способствуя смене режима в Западном полушарии, США ответили бы агрессивными, даже провокационными действиями. Для правительства Путина нынешний конфликт является экзистенциальным, а это означает, что Россия готова тратить гораздо больше и рисковать гораздо большим, чем Вашингтон, для которого конфликт, и особенно такие детали, как окончательные территориальные границы, являются в лучшем случае второстепенными вопросами», – пишет автор.

При этом он отмечает, что Москва реагирует на действия США крайне осторожно. Россия не применяет на Украине тактику тотальной войны и не осуществляет нападение на конвои с оружием за пределами Украины. Но самое главное, Москва не применила в отношении Украины ядерное оружие – ни тактическое, ни стратегическое.

Но в США это воспринимается как показатель слабости Москвы. Отсюда звучащие из Вашингтона постоянные требования не обращать внимания на российский «блеф» и отбросить осторожность в поставках оружия Украине. Автор цитирует Оливию Янчик из Атлантического совета:

«Если Запад не будет противостоять ядерному запугиванию со стороны Путина, существует вполне реальная вероятность того, что он продолжит применять такую тактику. Другие неизбежно будут стремиться подражать ему. Это может погрузить весь мир в новую эру международной нестабильности, поскольку страны будут бороться за создание собственных средств ядерного сдерживания».

Дуг Бэндоу отмечает, что Вашингтон никогда не был невинным изобретателем, окружённый со всех сторон ядерными бандитами. Напротив, именно США всегда использовали ядерное оружие как средство не только сдерживания, но и принуждения к определённому поведению.

«Более того, тот факт, что ядерное оружие является лучшим средством сдерживания угроз со стороны ведущей в мире обычной державы, которая регулярно навязывает смену режима для усиления своего политического влияния и/или коммерческих преимуществ, уже создает значительный стимул для его распространения. Например, намерения Пхеньяна вполне могут сочетать наступательные и оборонительные цели. Тем не менее, любой северокорейский лидер, полагающийся на добрую волю США для своего выживания, был бы дураком. Как только Север завершит свое сдерживание с помощью межконтинентальных баллистических ракет, способных нацеливаться на территорию Америки, Вашингтону придется быть гораздо более осторожным даже при обычном военном вмешательстве на Корейском полуострове», – отмечает автор статьи.

Дуг Бэндоу считает, что у американских сторонников «решительного ответа на угрозы со стороны России» нет вариантов осуществления такого ответа. Расширение списка санкций, имеющих ограниченный эффект, или уговаривание Глобального Юга принять в ООН ещё больше резолюций, критикующих Россию – над этим в Кремле только посмеются. Рекомендации корпорации RAND, опубликованные 4 года назад, имеют либо косвенный и долгосрочный характер, либо дорогостоящие с сомнительным эффектом, либо ещё больше запутают США в защите Европы, либо (особенно те, которые имеют целью внутреннюю дестабилизацию России) вынудят Путина на решительные контрмеры.

Что касается сумасшедших ястребов, лишённых чувства меры, таких как Дэвид Петреус, провалившийся в Афганистане, предложивший полномасштабную войну против России с применением обычного оружия, либо сенатор-республиканец Роджер Уикер, предложивший ядерный удар даже без его первого применения со стороны России, – по словам Бэндоу, «трудно представить, как в таком случае можно было бы предотвратить кровопролитную ядерную войну».

Дуг Бэндоу утверждает, что российское ядерное оружие имеет такой же сдерживающий эффект. Угрозы Москвы выглядят вполне правдоподобными, учитывая российскую ядерную доктрину.

«Без сомнения, Путин не хочет, чтобы его считали человеком, который без необходимости применяет ядерное оружие и делает это в легкомысленных целях. Более того, он, несомненно, осознает, что его правительству придется заплатить высокую цену за то, чтобы стать первой страной после США, применившей ядерное оружие. Тем не менее, обстоятельства подчеркивают серьезный характер российских угроз. Военное поражение, особенно если оно приведет к территориальным потерям, как, например, в Крыму, вероятно, будет рассматриваться как неоправданно дорогостоящее и в политическом, и в личном плане», – указывает автор.

Дуг Бэндоу убеждён: предполагать, что русский медведь на самом деле является бумажным тигром, опасно. По его мнению, главным приоритетом правительства США должны быть интересы Америки. Цитируя слова апостола Павла «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло» (1 Кор. 13:12), автор относит этот образ и к готовности Путина применить ядерное оружие в войне против Украины.

«Ничто в этом трагическом конфликте не гарантирует участия США. И, конечно же, Вашингтону следует избегать риска ядерной конфронтации по вопросам, которые имеют гораздо большее значение для Москвы», – заключает публицист.