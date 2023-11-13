Белый дом разочаровался в Украине, но потерял разум и решил упорствовать – Саймс
Администрация США уже разочаровалась в Украине.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» заявил американский политолог Дмитрий Саймс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как они могут быть довольны кампанией на Украине, когда они видят, что украинское стратегическое наступление полностью захлебнулось. Они видят, что их крайне оптимистические расчеты не оправдались. Но они пока не сделали здорового вывода из этого, что Россию не сломаешь, что украинский режим далеко не такой сильный, как они надеялись, что Украина вообще не страна, которая может обеспечивать себя.
Украина держится за счет того, что каждый раз, когда перемалывают украинские вооружения, Украине дают и дают все больше и все более сильные системы. Это бесконечно продолжаться не может. Этому уже нарастает сопротивление в американском Конгрессе и целом ряде европейских стран», – сказал Саймс.
Тем не менее, он полагает, что пока администрация Байдена не готова бросить киевский режим.
«Сейчас постараются помочь Украине еще больше, дать ей более дальнобойное оружие. Пакет, который Байден собирается внести в Конгресс, более 60 млрд долларов. Поэтому сейчас настрой не на то, чтобы Украину бросить, а чтобы поддержать еще одно украинское наступление.
Но я думаю, что это натолкнется на серьезное сопротивление в Конгрессе, и все, что Байден хочет, он, я уверен, не получит. Я уверен, что это натолкнется и на серьезное сопротивление на поле боя на Украине. А после того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке – на серьезное сопротивление в мире», – сказал Саймс.
Спасибо!
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