Белый дом разочаровался в Украине, но потерял разум и решил упорствовать – Саймс

Администрация США уже разочаровалась в Украине.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» заявил американский политолог Дмитрий Саймс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Как они могут быть довольны кампанией на Украине, когда они видят, что украинское стратегическое наступление полностью захлебнулось. Они видят, что их крайне оптимистические расчеты не оправдались. Но они пока не сделали здорового вывода из этого, что Россию не сломаешь, что украинский режим далеко не такой сильный, как они надеялись, что Украина вообще не страна, которая может обеспечивать себя.

Украина держится за счет того, что каждый раз, когда перемалывают украинские вооружения, Украине дают и дают все больше и все более сильные системы. Это бесконечно продолжаться не может. Этому уже нарастает сопротивление в американском Конгрессе и целом ряде европейских стран», – сказал Саймс.