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«Теория победы», изложенная главкомом НАТО в Европе, это прекрасная концепция, в которой, однако, нет реальных инструментов для её реализации.

Об этом на канале «TVP World» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал и политический ястреб Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теория победы» генерала Гринкевича отделена от ситуации на Украине. К сожалению, это не имеет особого отношения к Украине, если не считать того, что НАТО придётся защищаться от нападения России, если Украина потерпит поражение. Тем не менее, было бы важно, чтобы было чётко изложено, как силы НАТО будут держать оборону вдоль восточного фланга Альянса. Если уж мы говорим о «теории победы», она должна включать и «теорию поражения России», – рассуждал американец.