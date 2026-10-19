Бен Ходжес: «Теория победы» НАТО от Гринкевича – подразумевает поражение Украины, а не России

Максим Столяров.  
19.10.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 582
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


«Теория победы», изложенная главкомом НАТО в Европе, это прекрасная концепция, в которой, однако, нет реальных инструментов для её реализации.

Об этом на канале «TVP World» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал и политический ястреб Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теория победы», изложенная главкомом НАТО в Европе, это прекрасная концепция, в которой, однако, нет...

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«Теория победы» генерала Гринкевича отделена от ситуации на Украине. К сожалению, это не имеет особого отношения к Украине, если не считать того, что НАТО придётся защищаться от нападения России, если Украина потерпит поражение.

Тем не менее, было бы важно, чтобы было чётко изложено, как силы НАТО будут держать оборону вдоль восточного фланга Альянса. Если уж мы говорим о «теории победы», она должна включать и «теорию поражения России», – рассуждал американец.

«Теория победы» предполагает наличие у нас неограниченной логистики, которой у нас нет. Она также подразумевает наличие у нас идеальной разведки, которой у нас никогда не будет. Это была хорошая концепция, но она не включала все необходимые для её реализации инструменты», – негодовал Ходжес.

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English version :: Читать на английском Бен Ходжес: «Теория победы» НАТО от Гринкевича – подразумевает поражение Украины, а не России

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