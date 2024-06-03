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Украина саботирует мобилизацию.

Об этом экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил «Киев Пост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Украине лежит огромная ответственность. И я продолжаю напоминать об увеличении численности армии. Я не могу понять, почему Украина до сих пор не предприняла необходимых юридических и финансовых шагов для этого, хотя это должно было произойти два года назад. Это должно быть сделано!», – потребовал Ходжес.

Он возмущен тем, что украинские беженцы продолжают разгуливать по Европе.

«У вас есть множество людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить. Это нужно исправить!», – ёрзал на стуле Ходжес.