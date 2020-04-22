22.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Политика, Сюжет дня, Украина
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Бенефициары майдана получили индульгенцию




Организаторы и лидеры Майдана 2014 года, устроившие госпереворот и развязавшие войну в Донбассе, до сих пор находятся на свободе.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия.ТВ» заявил бывшйи политзаключенный, журналист Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идеи Майдана – это вопрос, я так полагаю, риторический. Потому что, кроме как подписания евроассоциации и чтобы Янукович ушёл – всё, на этом они заканчиваются.

Если брать конкретно бенифициаров, то все они на свободе. Все люди, на руках у которых кровь, которые развязали войну в Донбассе, без единого выстрела сдали Крым, находятся на свободе. Это, по сути, индульгенция, и их по сути, уже нельзя привлечь к ответственности. Майдан сам себя дискредитировал результатами», – сказал Василец.

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