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Первый публичный выход в свет бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в штатской должности посла Украины в Лондоне состоялся в Лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований.

Как написал сам экс-главком на своей страничке в соцсети, он стал приглашенным гостем на RUSI Land Warfare Conference 2024.

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«В ходе мероприятия обсуждались критические вопросы безопасности, в том числе вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем. Поделился нашим опытом борьбы и подчеркнул важность поддержки Украины, укрепление коалиции свободного мира в противостоянии дестабилизации, агрессии и тирании», – поделился Залужный с подписчиками своей странички.

Залужный также заявил, что идеалом Украины ближайшего исторического будущего является авторитаризм, а вовсе не демократия. Ради победы и выживания, добавил новоиспеченный дипломат, общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод.

Впрочем, как мы знаем из истории, нет ничего более постоянного, чем то, что вводится в качестве временной меры. И Украина тут не исключение.

Залужный хвастливо заявил, что история военного дела и его новые правила сейчас пишутся на территории Украины.

«Готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу», – заявил дипломат и бывший военный.

«Мобилизовать общество могут и должны политические деятели. Для этого в комплексе привлекаются военные и другие ресурсы государства», — уверен Залужный.

Также он отметил, что готовность к войне определятся не только готовностью армии, но и готовностью общества к противостоянию врагу.

«Поэтому готовность общества должна быть основана на честной и прозрачной коммуникации между властью и народом <…> Война – это максимальная концентрация сил для выживания. И только для этого», – резюмировал Залужный.