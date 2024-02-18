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После свержения Муаммара Каддафи Ливия долгое время находилась в политическом кризисе. Сегодня обстановка в стране непростая, но гражданской войны уже нет, и противоборствующие стороны стали ближе друг к другу.

Вместе с тем, западные страны, которые «вошли» в Ливию, на самом деле не решали и не решают проблемы, а усугубляют их. Это, в том числе, касается и представителей ООН. При этом между людьми в стране сейчас нет никакого противостояния. И это сказывается на увеличении привлекательности государства с инвестиционной и туристической точек зрения.

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Разногласия есть в политической сфере, но за годы и они начались преодолеваться. «Правительство национального единства», во власти которого сейчас находится главный город страны Триполи (по данным на 2019 год его население составляло три миллиона с лишним жителей), контролирует историческую Триполитанию.

Киренаика с центром в Бенгази (с прилежащими населёнными пунктами – второй по всем показателям город бывшей Ливии, насчитывавший на тот же самый 2019 год более миллиона жителей) стала очень неудобным регионом для «коллективного Запада», свергнувшего власть Каддафи, а потом растерявшегося в вопросе, что же делать с новообретённой территорией.

Ещё в 80-х годах Соединённые Штаты обрабатывали Ливию разного рода «реактивными подарками». «Подарки» закончились, когда страна стала возрождаться и превращаться в цветущий оазис, и власти стали проводить взвешенную независимую политику.

Ливия превратилась в одну из богатейших стран на континенте, экономическим и политическим локомотивом всей Африки. Но ей не простили в Вашингтоне, в том числе, борьбу с долларом и желание создать единую африканскую валюту.

«Арабская весна» и бомбардировки западных интервентов в 2011 году свели на нет все труды ливийских властей и народа. Для страны начались годы «безвременья». Однако сегодня яркие политические фигуры в Ливии начали появляться, и обстановка стабилизируется.

Халифа Хафтар – единственный на сегодняшний день лидер, который со своими сторонниками сопротивляется смешанной западно-псевдоисламской экспансии.

Кстати, Халифа Хафтар, который уже зарекомендовал себя как лидер объединённого ливийского движения, периодически инспектирует объекты, которые сегодня восстанавливаются после непростых событий, постигших бывшую Ливийскую Арабскую Джамахирию. В Бенгази восстановлены и работают, например, несколько современных торговых центров.

Ведётся реконструкция городской набережной и итальянского квартала, где стоят разрушенные в ходе боев с террористами из ИГИЛ дома.

«Благодаря усилиям местного населения и правительства начались реставрационные работы, и сегодня Бенгази снова может гордиться своим историческим наследием», – отметили «киренаиканские» СМИ и репостившие эти сообщения иностранные масс-медиа.

То же самое можно сказать и о других местах Бенгази, которые со временем снова смогут превратиться в туристическую достопримечательность города.

«Бенгази также сосредоточился на разработке новых туристических направлений. Одним из таких мест является прибрежный парк “Бенгази”, который был создан для привлечения туристов и местных жителей. Парк предлагает великолепные виды на море, широкие пляжи и различные виды деятельности, такие как водные виды спорта и яхтинг. Этот парк стал популярным местом для отдыха и развлечений», – писали СМИ.

По признанию самих местных жителей и туристов, город при Хафтаре действительно вернулся к нормальной жизни. Строятся новые здания, целые жилые кварталы, ремонтируются дороги, в полном объёме заработал и общественный транспорт.

Под руководством сына Хафтара Халида строится современный стадион.

Важным фактором для развития туристической привлекательности Бенгази является стабилизация криминогенной обстановки. Террористических ячеек в стране больше нет. Терроризм в Ливии практически полностью искоренён.

Значительную часть доходов города, да и страны в целом, приносит работа нефтяной промышленности, которая в последние годы была восстановлена. И сегодня предприятия восточной части страны является одними из крупнейших нефтяных производителей в Ливии.

Важной вехой в жизни современного Бенгази является строительство нового университета. Его открытие должно состояться в этом году.

Кстати, о развитии связей Северо-Кавказского федерального университета с университетом Триполи и университетом Бенгази было принято решение на рабочей встрече в Москве, на которой присутствовали чрезвычайный и полномочный послом Ливии в России Эмхемед А.Э. Альмаграви и посол России в Ливии Айдар Аганин.

Была достигнута договорённость о сотрудничестве по широкому спектру направлений в научной и образовательной сферах, в том числе таких, как фундаментальная медицина, лечебное дело и фармация, информационные технологии, органическая химия, биотехнологии, фундаментальная и прикладная математика, инженерные направления, включая энергетику, строительство и другие.

Бенгази развивается и пишет свою новую веху в историю, на затворках которой он, как и Ливия в целом, оставаться не желает.