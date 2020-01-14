Бенюк кусает локти: Надо было раньше оглушить Севастополь гопаком и песнями

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинским артистам, учителям и чиновникам нужно было как можно больше времени проводить в Крыму, давать концерты на мове и всячески украинизировать полуостров, чтобы не иметь тех проблем, которые получили в 2014 году.

Об этом в эфире 4 канала заявил экс-депутат Верховной рады, украинский неонацист и народный артист «незалежной» Богдан Бенюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приезжали в Севастополь раз в два года на две недели, показали свои представления с успехом… «ай-яй-яй», прошли эти гастроли и что? Мы же не выполняли, особенно Министерство культуры, не выполняло там самый важный воспитательный момент. Мы должны были не выходить из этого Севастополя – наши украинские актеры, деятели культуры, школа и так далее.

Мы же это должны были раньше делать, а не ждать того момента, когда крах пошел. Как нутром мы это чувствовали…

Была такая должность – представитель президента Украины в Крыму, в Крымской автономной республике. Что он делал, какие он отчеты давал? Нужно посмотреть и подумать, каким образом эта безалаберность, либеральность – «а, у нас много есть, зачем нам это сдалось?», – оно и приводит к тем плачевным вещам, которые мы должны сегодня отвоевывать военным путем с оружием в руках», – сокрушается Бенюк.

Напомним, ранее радикал заявлял, что украинской власти нужно «правильно воспитать» детей на Востоке Украины, тогда никому не придется чествовать героев Великой Отечественной войны.

Также он предложил развивать мову с помощью языковой полиции и штрафов.