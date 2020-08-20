Бенюк не помог. На Украине разучились снимать хорошее кино

20.08.2020, Киев, Александр Ростовцев

20 августа в кинотеатрах Украины начался прокат фильма «Схидняк». Если кто не знает, так щирые шароварники называют жителей Восточной Украины, преимущественно русскоязычных.

Фильм был готов к показу ещё год назад, в конце августа 2019 года, а его премьера состоялась на Одесском международном фестивале, существующем исключительно для того, чтобы у местного бомонда был повод совершить расхлябанное дефиле по красной дорожке в аляповатых нарядах, свидетельствующих о неизлечимом дурновкусии их обладателей.

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кадр из фильма

Задержка проката «Схидняка» была вызвана ковидными каникулами, а также желанием Госкино Украины заработать хоть какие-то статуэтки на иностранных кинофестивалях, включая совсем уже третьесортные.

Несмотря на заверения украинской пропаганды, будто бы «Схидняк» и другие картины вызвали фурор и овации на кинофестивале в чешских Карловых Варах, поделки украинской киноартели не впечатлили зрителей, критиков и жюри в тех местах, куда их привозили.

Итак, «Схидняк». Очередная попытка деградировавшего украинского кинематографа показать обществу «АТО с человеческим лицом» за мелкий прайс.

В основе фильма, снятого в стиле «роуд-муви», то есть, картины, действие которой разворачивается в ходе дорожной поездки (вспомним один из лучших образцов подобного кино, «Живёт такой парень» с Леонидом Куравлёвым в главной роли), лежит, как нас убеждают авторы, реальные события, произошедшие во время войны в Донбассе, непонятно где и непонятно – когда.

Главных героев двое – атошные «побратимы» с кликухами Борода и Режиссёр. Борода – типа, местный донбасский житель, воюющий за единую Неньку – разухабистый и оптимистичный мужичок в исполнении Богдана Бенюка. Режиссёр – украинский интеллигент из Ивано-Франковска, альтер-эго реального режиссёра фильма, в исполнении никому неизвестного Анатолия Максимюка.

кадр из фильма

Следует также добавить, что «Схидняк» – дебютная картина режиссёра Андрея Иванюка, утверждающего, будто в основе сюжета лежат его личные наблюдения, полученные в «АТО».

По данным из украинских источников, Иванюк в течение года служил карателем ВСУ в Донбассе без разглашения подробностей.

В общем, Борода и Режиссёр садятся в машину и колесят по рокадам и просёлкам вдоль линии фронта, чтобы найти своего взводного, который им нужен для получения материалов, чтобы укрепить свой опорный пункт, страдающий от обстрелов с противоположной стороны.

Можно сказать, один день из жизни «хороших атошников».

Во время поездки «побратимы» много толкуют «за жизнь» и встречают разных людей – представителей местного населения, «киборгов», случайных и неслучайных знакомых, с которыми ушлый Борода моментально налаживает контакт.

Идея немудрящая: показать зрителю, что «герой ВСУ при исполнении воинского долга» – это вовсе не мародёр, садист, психопат и убийца, какими все знают «киборгов» по обе стороны фронта, а «в доску свой парень, такой же как все», да ещё и русский из местных.

Фильму прекращаешь верить сразу же, как только главный герой открывает рот. Напомним, Борода по сценарию – местный житель. То есть, человек, свободно говорящий по-русски с уловимым южно-русским акцентом.

Однако взятый на роль «Схидняка» Бенюк эту роль не отрабатывает, балакая по-русски как типичный украиномовный откуда-нибудь из Жмеринки, что делает его инородным телом, едва ли не явным украинским шпионом, которому для пущей убедительности не хватает только вышиванки с соломенным капелюхом.

Никогда Штирлиц не был так близко к провалу…

Линия повествования представлена цепочками ничего не значащих для развития сюжета и раскрытия героев, событий. Приехали в пункт «А» к полюбовнице Бороды, пожрали борща, поехали дальше. По пути в пункт «Б» много и умно разговаривали, что порой казалось, будто герои вот-вот перейдут к обсуждению категорического императива Канта.

В какой-то момент хочется помочь развитию сюжета фильма хорошим пинком в надежде, что хоть что-нибудь произойдёт.

Однако, нет. Герои продолжают колесить по городам и весям, блокпостам в поисках неуловимого взводного с прибаутками и разговорами. Ничего не происходит даже в конце, когда «побратимы», всё-таки, находят искомого взводного.

Если совсем коротко, то фильм «Схидняк» – ни о чём.

Такое чувство, будто режиссёра Иванюка целый год возили в закрытом фургоне с небольшим окошком по прифронтовым дорогам Донбасса, изредка выпуская наружу пожрать горяченького и справить нужду.

Вот если бы Иванюк показал что-нибудь более жизненное, например, то, как «герои ВСУ» занимаются мародёрством и грабежом мирного населения с полного одобрения взводного, ротного, батальонного и другого начальства – это было бы смело и правдиво.

Но на экранизацию подобных сюжетов в Госкино Украины денег не дают, поскольку главной задачей было и остаётся одно: отмыть добела чёрного кобеля хотя бы на киноэкране.

Показательно, что Бенюк, у которого в активе фильм Леонида Быкова «Аты-баты шли солдаты» и мосфильмовский «Они были актёрами», в роли «Схидняка» выглядел бледно, нелепо и чужеродно.

Вот если бы Бенюка задействовали в фильме о первых днях «пэрэмоги рэволюции гидности», то в сцене разрывания рта гендиректору «Первого Украинского» ворвавшимися в кабинет рагулями ему бы не было равных, особенно если вспомнить, что Бенюк в действительности был одним из активнейших погромщиков.

Безусловно, наивный замысел режиссёра виден невооружённым глазом: привлечь внимание к своей бездарной агитке, пригласив в неё на главную роль представителя практически вымершей «старой гвардии».

Не удивлюсь, если окажется, что львиная часть средств откровенно низкобюджетного фильма ушла на гонорар Бенюку.

Можно было бы посочувствовать творческим проблемам украинского кино, но сочувствовать совсем не хочется. Не хватало только, чтобы бандеровцы начали делать привлекательные для массового зрителя киноагитки вместо своего уныло-распильного «щенэвмэрлого» артхауса, поддержать гривней который под пытками не заставишь даже самого упоротого «патриота Украины».

Судя по сдержанным комментариям в украинской прессе и зрительским ожиданиям, «Схидняку» не суждено отбить даже затраченные на его производство средства. Не говоря уже – взлететь к долгой экранной жизни. Типичный шлак в общем убогом мейнстриме украинского кино.

Как говорится, маемо шо маемо: яка дэржава, такий и кинематограф – и другого не дано!