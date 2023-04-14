Бензин на Украине подорожает больше, чем в два раза

Анатолий Лапин .  
14.04.2023 21:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


В ближайшее время на Украине существенно подорожает топливо.

Об этом в эфире «Укринформ» заявил эксперт рынка энергетики Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время на Украине существенно подорожает топливо. Об этом в эфире «Укринформ» заявил...

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По информации эксперта, больше всего скачок цен коснется бензина.

«Сейчас идет речь, что НДС должен вырасти с 7 до 20%, акциз на бензин больше всего вырастет – почти в два раза с текущих 100 евро за тысячу литров до 213, дизельное топливо со 100 евро до 139,5 за тысячу литров, и пока что без изменений акциз на сжиженный газ – 52 евро за тысячу литров.

Видим, что на бензин больше всего рост ожидается. Если просто эту налоговую составляющую пересчитать, то это будет примерно 11 гривен на бензине, примерно 7,5 гривен на дизтопливе и до 3 гривен на сжиженном газе. Ну, 11 гривен и 8 по дизтопливу – это достаточно существенные величины. Безусловно, рынок не сможет их проглотить таким образом, чтобы потребитель не почувствовал подорожания», – заявил Куюн.

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