Бербок: Германия пойдёт по пути Украины и разорвёт все связи с Россией

Германия будет вынуждена собирать по всей Европе некоторые боеприпасы для поставляемой на Украину бронетехники.

Об этом на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то во времена Второй мировой войны режим нацистов совершил зверские преступления против всей Европы, и Германия была вынуждена пройти через процесс покаяния за эти преступления. Сейчас мы имеем дело с новым режимом, с рашизмом, и я точно так же уверен, что русские пройдут процесс покаяния за преступления, которые они совершают», – заявил Кулеба в ходе общения с журналистами.

В свою очередь, Анналена Бербок пообещала, что Германия порвёт все связи с Россией «навсегда».

«Мы более чем ясно поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасность, если для агрессора судьба своего народа не имеет значения. Нужно свести зависимость от российских энергоносителей до нуля, и даже навсегда. Мы не сможем поменять географию в Европе, но мы делаем то, что после 24 февраля не может быть взаимопонимания с Россией, нельзя, ни на шаг, отступить от санкций и пути, которым идёт Украина», – сказала Бербок.

Также немка заверила, что Германия продолжит поставки оружия на Украину и инструктаж ВСУ.

«Что касается того, что мы поставляли (оружие на Украину – ред.), мы через несколько дней начнём подготовку украинских солдат, подготовку и обучение пользованием передвижными гаубицами. Мы работаем с немецкими предприятиями над тем, что Украина получала самое современное вооружение», – заверила глава дипведомства Германии.

Кроме того, она отчиталась об уже совершённых поставках немецкого оружия на Украину, однако призналась, что Германия будет вынуждена собирать по всей Европе некоторые боеприпасы для бронетехники.

«Мы уже 16млн снарядов поставили, тысячи фаустпатронов, тысячи «Стингеров», также другие средства, медицинские препараты. Мы говорили сейчас и о том, что необходимо ещё, мы говорили про бронированные машины.

Например, касательно «Гепардов», мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов, я не могу только часть этого поставлять. Из-за этого мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для «Гепардов».

Следующим шагом будут танки, гаубицы, и мы будем использовать эту возможность для борьбы с дронами и борьбы с наземными войсками. На предыдущей неделе мы с моим коллегой из Нидерландов договорились, что мы поставим как раз эти гаубицы, мы не можем сами поставить достаточное количество.

Германия будет обеспечивать обучение военных в этом плане. Как раз уже будет собрано оружие, когда будут подготовлены военные, и мы сможем поставлять гаубицы, и солдаты смогут ими пользоваться», – наобещала Бербок.