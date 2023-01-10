Бербок на фоне «разрушенного Харькова» пообещала Украине новое оружие

Вадим Москаленко.  
10.01.2023 21:41
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Глава МИД Германии Анналена Бербок в рамках своего визита на Украину неожиданно посетила Харьков.

Об этом сообщили в местных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава МИД Германии Анналена Бербок в рамках своего визита на Украину неожиданно посетила Харьков....

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Визит немецкого министра заранее не анонсировался. Визит держался в секрете до последнего момента якобы из соображений безопасности.

В ходе поездки Бербок назвала Харьков «символом абсолютного безумия российской военной агрессии», и пообещала увеличить поставки оружия Украине.

«Люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Это включает в себя зимнюю помощь, которую мы предоставили. Генераторы и трансформаторы, топливо и одеяла теперь спасают жизни на месте. И это включает в себя дальнейшие поставки оружия», – сказала министр.

Также она пообещала помочь Украине в достижении критериев, необходимых для вступления в ЕС.

В ходе посещения Харькова Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев. Сфотографировавшись на фоне уничтоженных ВСУшных располаг, немецкая делегация покинула Украину.

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