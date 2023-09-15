Бербок отчиталась перед США о направлении на вооружение 100 млрд евро

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Поскольку война против России продолжается, Берлин выделяет дополнительно сто миллиардов евро на ВПК, армию и Украину.

Об этом на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, европейцы, и особенно мы, немцы, слишком долго, слишком легкомысленно относились к нашей безопасности. Эти времена прошли. Мы инвестируем в Бундесвер дополнительные сто миллиардов евро. Наши союзники могут положиться, два процента [ВВП на оборонку] – это обещание, которое мы все дали в рамках НАТО», – сказала Бербок.

Она подчеркнула, что Германия также продолжит поставку оружия на Украину.

«И мы также дали обещание народу Украины. Мы будем поддерживать Украину, будем поддерживать украинцев так долго, как это потребуется. В течение полутора лет Путин думал, что в какой-то момент Европа и США просто привыкнут к этой войне, что у них есть другие важные дела. Но никто в нашем Трансатлантическом альянсе и всём мире не хочет привыкать к этой жестокой и агрессивной войне», – добавила министр.