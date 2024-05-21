Несмотря на истечение полномочий, западные политики продолжат работу с украинским узурпатором Владимиром Зеленским.

Об этом в ходе своего визита в Киев заявила глава МИД Германии русофобка Аналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Зеленский является правомерным и легитимным президентом Украины. И те задачи, которые стоят перед нами, мы будем вместе решать. Мы будем поддерживать и процессы реформ на Украине.

Конституция не только Украины, но и других стран, говорит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это записано и в Основном законе Германии, что каденция продолжается во время военного положения.

Это просто низкая игра, что именно те, кто начал игру, и сделали невозможными выборы, выносят в мир такой нарратив, что президент якобы нелегитимный, поскольку он не переизбран», – трепалась внучка фашиста.