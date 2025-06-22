«Берегись, Португалия! Русские могут ударить Европу с двух фронтов» – генерал ВСУ

Дерзость и экономические возможности на данном этапе позволяют русским вести наступательные действия на Европу по двум фронтам.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть определённое прозрение Европы в понимании степени угрозы со стороны РФ. Не всюду. Я скажу так, в определённых моментах некоторые ещё думают – ну, может, договоримся, может, до нас не дойдут. Разумеется, та же самая Португалия может чувствовать себя значительно безопаснее, с точки зрения сухопутных действий.

Однако та же Португалия не может не учитывать, что высадка российских военных в Атлантическом океане на португальский берег – тоже возможна. И ведение наступательных действий на два фронта со стороны Пиренейского полуострова и со стороны Сувалкского коридора тоже возможно», – вещал Кривонос.