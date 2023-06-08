Беременной оторвало руку: ВСУ ударили по пункту эвакуации мирных граждан

Украинские войска ударили по пункту эвакуации в Голой Пристани.

Об этом сообщила администрация Херсонской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Под обстрел попал автобус с людьми. Сообщается, что погибли два человека, среди которых 33-летняя беременная женщина.

Волонтер Валерия Петрусевич, которая работала на месте, в своем блоге подчеркнула, что ВСУ намеренно ударили по гражданским.

«В этом месте мы работали с 4 утра, здесь людей из затопленных домов вывозили сами жители Херсонщины и волонтеры. В тот момент, когда мы отправились в очередной рейд, ВСУ расстреляли пункт выгрузки людей… Прилетов было несколько, первый снаряд уничтожил эвакуационный автобус, полный людей, уничтожен, раненых увезли, несколько тяжёлых, их состояние неизвестно.

Второй прогремел одновременно, но чуть ближе к месту высадки. Огромная лужа крови – беременной девушке на остановке оторвало руку. Девушка погибла. Здесь нет военных, только люди, и так пострадавшие от стихии. И я не знаю, как назвать тех, кто делает подобное. Это террор против мирного населения», – написала Петрусевич.