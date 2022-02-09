Береза: Украина вчистую проиграла информационную войну

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Новости Украины

ФСБ и ГРУ проводят успешные информационные кампании по всей Украине, в то время как президент Владимир Зеленский со своей командой думают только о перевыборах.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-спикер запрещенного в России «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я могу констатировать, что информационная война проигрывается Украиной. На территории Украины фактически проходит информационно-психологическая операция ФСБ и ГРУ, реализуются информационные кампании, заказчиком которых является РФ. К сожалению, Украина не является активным игроком на этом поле. Мы видим, как российские нарративы продвигаются через украинские телеканалы и горячие головы, которые озвучивают позицию Кремля, а через какое-то время эти нарративы становятся мыслями украинцев: «устали от войны», «Украина проиграла», «от нас отказался Запад», – сетует он.

Кроме того, правосек отметил, что киевская власть не занимается информационной войной, а сконцентрирована на переизбрании Зеленского.

«Становится вопрос: почему на 8 году войны Украина не создала и не реализовала доктрину информационной безопасности. Ответ понятен – потому что это не интересно большинству людей, которые сейчас находятся у власти. Каждый раз, когда мы видим, что российские информационные кампании заканчиваются победами не только на Украине, но и на Западе, это происходит из-за отсутствия стратегии. Это нужно разрабатывать, нужны люди и деньги, но к сожалению, власть сконцентрирована на других вопросах. Более того, власть пошла в атаку на свободу слова, и мы видим, как они строят свою информационную сеть, которая не занимается сопротивлением российской агрессии, а думает только о перевыборах», – заключил Береза.