25.06.2019, Страсбург, Владимир Гладков
 
Политика, Скандал, Украина
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Береза в припадочном бессилии в ПАСЕ закричал о «русских ублюдках»

Разъярённый решением вернуть Россию в состав ПАСЕ делегат от Украины депутат Верховной Рады экс-пресс-секретарь экстремистского «Правого сектора» Борислав Береза разразился истерической бранью в адрес русских.

Видеоролик у себе в телеграмм-канале опубликовал российский телеведущий и журналист Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не просто фрик по фамилии Бляхер. Это официальный представитель Украины, член делегации Украины в ПАСЕ, представитель власти. И это существо говорит нам: «Все русские – ублюдки».

Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Любых. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна. Другой пока нет», – прокомментировал журналист выходку украинского политика.

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