Бережная: На Генассамблее ООН Украину «отхлестают по всем местам»

18.10.2021 15:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина продолжает дискриминационную политику по отношению к русскоязычному населению. При этом официальный Киев игнорирует даже замечания, которые направляются западными структурами.

Об этом на Европейском форуме по вопросам национальных меньшинств заявила киевская правозащитница Елена Бережная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошу в общую резолюцию по итогам проведения форума включить обязательство для Украины выполнить рекомендации Венецианской комиссии от 11 декабря 2017 года об изменении норм дискриминационного закона Украины об образовании, и от 9 декабря 2019 года по закону о государственном языке. Внести изменения в принятый закон о коренных народах Украины, а также направить подготовленный законопроект о национальных меньшинствах экспертам в Венецианскую комиссию. К сожалению, за последние годы в Украине всех представителей национальных меньшинств власть системно дискриминирует, особенно русских и русскоязычных граждан, превращая их в изгоев в своей собственной стране. Это при том, что русские и русскоязычные граждане Украины являются государствообразующей нацией и большинством в стране», – сказала Бережная.

Правозащитница напомнила, что по последним данным Венецианской комиссии 29,6% граждан Украины считают своим родным языком русским.

«Однако русский язык, согласно нашему законодательству, ликвидирован из всех сфер деятельности. У нас людей избивают, когда они поют песни на русском языке. Всех зрителей, которые приходят на концерты российских или русскоязычных певцов, пропускают через так называемый коридор позора, где людей унижают, оскорбляют, и даже применяют к ним насилие. Власти это поощряют, так как лично президент Украины Зеленский официально заявил – «Всем, кто любит русский язык, рекомендую покинуть страну и переехать в Россию». Вы можете себе представить, что в любой европейской стране президент заявляет – если вы любите английский язык, то уезжайте в Великобританию… Если в магазине или ресторане разговаривают на русском языке, то националисты, узнав об этом, сразу инициируют скандал с оскорблениями и требованием уволить таких работников со всех должностей. И всех таких сотрудников увольняют», – возмутилась она.

По итогам своего выступления Елена Бережная выразила уверенность, что в скором времени ситуация для властей Украины кардинально изменится.

«Мировое сообщество уже «прозрело», и в марте 2022 года на Генеральной Ассамблее ООН по правам человека украинскую власть «отхлестают по всем местам!» – написала правозащитница в соцсети.