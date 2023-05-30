«Березина на Днестре»: вырвавшийся из Киева политолог дал прогноз на окончание СВО

Украинскую армию ждет разгром, подобный катастрофе «Великой армии» Наполеона в сражении при Березине, после которого наполеоновская армада прекратила свое существование как организованная сила. В этот раз судьба противника России решится где-нибудь в районе Днестра и произойдет это уже в краткосрочной перспективе.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал украинский политолог Андрей Мишин, эмигрировавший из Киева в этом году, до последнего живший в условиях репрессий режима президента Владимира Зеленского, но не сменивший свои взгляды, в отличие от многих коллег.

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ПН: – Как вы считаете, почему конфликт на Украине стал реальным?

А.М: Уничтожать Украину начали осенью 2020 года, когда впервые в мировой истории британской разведкой, кстати одной из лучших в мире, был завербован действующий глава государства, да еще прямо в штаб-квартире МИ6. После чего Украина в прямом смысле становится управляемой торпедой в геополитических играх Запада, направленной на разрушение Украины.

В течение 2021 года Зеленским вводятся в действие три стратегии: коллективной обороны, внешней политики и военной безопасности. В них с подачи британских советников прямо прописаны ускоренная милитаризация Украины, ведение боевых действий в населенных пунктах, использование населения как живого щита. Удивительно, но эти документы и сейчас есть в открытом доступе на портале www.president.gov.ua.

Из них кстати видно, как обманули кураторы агента Зеленского: предполагалось внезапно массировано атаковать ЛДНР, после сдерживать ответный удар России ВСУ должны были четыре дня – до тех пор, пока НАТО не закроет небо над Украиной и боевые действия будут вестись уже на территории России. Ориентировочная дата этой сложной военной провокации известна – начало марта 2022 года.

С июня 2021 года, после Женевской встречи Владимира Путина и Джо Байдена, западные политики откровенно блефовать и постоянно повышали степень угроз с целью принудить Россию оставить Крым, прекратить поддержку населения Донбасса, не сближаться с Китаем, то есть в целом жить «по правилам однополярного мира». Местом прокси-войны стратегами НАТО была назначена территория от Днепра до Дона. Конфликт стал реальностью. Отмечу, что сейчас Западом уничтожается настоящая Украина, и миссию России я вижу в спасении братского народа.

ПН: – Многие бывшие коллеги многие после вашего отъезда в Москву, например, Виталий Кулик выступили с проклятиями в ваш адрес. Причина?

А.М: Виталий Кулик – точно не коллега, но много лет мой подчиненный по работе в СНБО Украины. В том-то и дело, что этот «добрый» человек, завербованный украинской спецслужбой еще в студенческие времена, отличается недюжинной коммерческой жилкой и постоянно попадается на двурушничестве. В нулевых он хвастался, что, будучи в частых командировках в Москве ходит по пятницам на совещания к Владиславу Суркову.

Была скандальная история с контрабандой в Молдове, да и заказы на спецпроекты Кулик без разбора брал у представителей самого широкого политического спектра: от олигархов Петра Порошенко, Юрия Бойко, Игоря Коломойского и семьи Вилкулов – до коммунистов Петра Симоненко.

На Евромайдане Виталий под видом протестующего активиста первым поставил палатки с телевизионной аппаратурой, официально будучи руководителем управления администрации Януковича. За два часа до «побития студентов» аппаратуру вывез, но сразу переквалифицировался в националиста.

Последний раз Кулик погорел три года назад на продаже гигантской бото-фермы неким «российским информационным структурам». Но кто-то вверху опять отмазал. Ну, да бог ему судья. Десять лет назад я подарил Виталию Калашников, ну охотничий карабин «Сайга» с прибамбасами. Вот Кулик и проявляет бешеную информационную активность, боится, что оперативники СБУ «пришьют» получение оружия от куратора для расстрела руководства Укррейха.

ПН: – Как вам удалось уехать из Киева?

А.М: Уехал я абсолютно легально – тут никаких вопросов нет. Друзья предлагали выехать по программе «Шлях», но не получалось сделать водительское удостоверение международного образца. В начале апреля 2022-го у меня был обыск по заявлениям как бдительных соседей, так и киевских политологов, которых допросили раньше. Подписку на удивление не взяли, однако телефон прослушивался пару месяцев и наружное наблюдение приставили.

Такое со мной было уже дважды в 2015 и 2017 годах, но тогда не было беспредела режима военного положения. Отчаянное решение я принял в октябре 2022 года, когда дал видеокомментарий для новостного канала, где на вопрос что я думаю новых назначениях командования СВО, ответил, что Сергей Суровикин, компетентный, авторитетный генерал с боевым опытом, и в целом противника следует уважать, если хотите достойно противостоять.

После мне позвонил, офицер, знакомый с апрельского обыска и сообщил, что теперь мои действия подпадают под статью 436 УК Украины – «глорификация противника», мне грозит 7 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В свои 57 лет я в здравом уме пошел в Днепровский районный военкомат украинской столицы. Там увидели, что я офицер морской пехоты, не после кафедры, и радостно отправили на медкомиссию. Чего я и добивался, ведь получить заключение о непригодности к военной службе, имея все основания и документы в Киеве в 2022 году было нереально без взятки в сумме от 7 до 15 тысяч долларов. В моем случае с прослушкой и наружкой – нереально вдвойне.

Медкомиссию я проходил два месяца, из-за постоянных отключений света в поликлиниках и тревог. Когда в Белую Церковь стали поступать на деформирование сержантским и офицерским составом потрёпанные части с нуля, мне позвонил замглавы райвоенкома и предложил быстро забрать заключение медкомиссии, и на следующий день в 8.00 с полотенцем, бритвенными принадлежностями и копией паспорта быть в военкомате.

Вот тогда я показал медкомиссии заключение института Склифосовского о перенесенном инсульте три года назад. Кстати, спасибо медикам-профессионалам Москвы, они меня так восстановили, что врачебная комиссия в Киеве посчитала меня вполне годным к службе в ВСУ.

Дальше дело техники. Документы о снятии с воинского учета мне не отдавали еще полтора месяца, хотели, видимо, материальной благодарности. Я и не торопил, пока в средине января в Виннице на слушании уголовного дела моего товарища политического и энергетического эксперта, по обвинению в госизмене (одно из обвинений переписка в соцсктях с редактором ПолитНавигатора) свидетели обвинения, бывшие коллеги, не назвали мою фамилию.

Вопрос ареста мог стать актуальным в считаные дни. Со скандалом в военкомате мне отдали документы, через час я купил билет на автобус до Варшавы, сказал маме, что поехал к другу на Западную Украину, взял рюкзак и поехал. Как и куда еду точно знал, идеи какие-то были, надеялся связаться с ранее уехавшими в ЕС знакомыми, однокурсниками по военному училищу и флотскими сослуживцами. Переписывался правда с гостевыми редакторами двух федеральных каналов.

Час меня продержали в контрразведке украинской погранслужбы: звонили в военкомат, допрашивали почему так много пересечений границы с Россией, честно сказал, что несколько лет участвовал в телевизионных ток-шоу в Останкино. И в конце концов отпустили.

В ЕС, то есть Варшаве я пробыл всего 15 минут, на автовокзале сразу купил билет на белорусский автобус и через три часа был в Бресте. Там сразу сел на скорый поезд до Минска где отправился в аэропорт. В итоге всего через 23 часа с момента выезда из Киева я приземлился в Домодедово. То есть процесс выезда из Украины у меня был абсолютно официальный, со всеми разрешениями и документами.

ПН: – Вы с весны 2015 года регулярно приезжали в Москву и выступали на российском ТВ. Как это удавалось, учитывая, что других экспертов после этого «профилактировала» СБУ?

А.М: – Меня, видимо, не было смысла «профилактировать». «Пророссийская» позиция была для силовиков режима Порошенко очевидной, как и то, что у меня очень сильные адвокаты, ведущие два моих уголовным дела с 2014 года.

Замечу: 13 декабря 20021 года я пополнил мизерное число (1,5% украинцев), оправданных Верховным судом, но судился и не шел на соглашения с обвинением 7 лет. Готовилось подозрения в госизмене в в 2015 году после пресс-конференции в Киевском отделении РИА-новости, где я представил переписку американских сенаторов с руководством Меджлиса крымских татар по организации продовольственной и энергетической блокады Крыма.

До обвинения не дошло, о наружном наблюдении, которое длилось полгода я узнал через несколько лет. В 2017 году «добрые люди» на меня написали заявление в СБУ, что вербую украинских экспертов для участия в российских ток-шоу. Двое моих друзей: девушка- кандидат психологических наук из Киева и парень доктор госуправления из Чернигова рассказали, что к ним из СБУ приходили беседовать даже не офицеры, а сержанты (сейчас в этой организации сложная западная система званий), о том как я их вербовал.

Может кого-то еще допрашивали, но эти люди мне ничего не сказали. В общение со мной в 2017 году СБУ ограничилось телефонным звонком. Мол на вас написали заявление, приходите к нам побеседовать. Я в ответ посоветовал, допросить заявителей, если они не уверены в их искренности, а если уверены, то ваш звонок признак некомпетентности, не тревожьте меня, пока не раскроете всю агентурную сеть, которой руковожу. И вообще звоните моему адвокату. «Ах вот вы как»: сказал звонивший сотрудник, но больше до апреля 2022 года меня не тревожили.

На ток-шоу в Москву я летал до конца 19-го года, после началась пандемия и включался только по скайпу. Последний раз 6 марта 2022 года в был в эфире программы «Время покажет» Первого канала. Этот факт прошел мимо внимания СБУ, от угрозы российского десанта управление «Т» бежало из Киева в Винницу и вернулось только в мае. Те кто проводил в моей квартире обыск в апреле, пришли по заявлению и досье на меня не имели.

На фоне того, как сегодня преследуют инакомыслящих в Украине и как проводят зачистки мирного населения укронацисты в прифронтовых районах, моя история похожа на лакированный рассказ бьюти-блогера, да и в правдивости каждый волен сомневаться. Но за каждое слово готов ответить.

ПН: – Многие из бывших пророссийских общественников и экспертов на Украине после февраля 2022 года осудили СВО и изменили свое отношение к России. Как вы можете объяснить эти метаморфозы?

А.М: – Отвечу просто: всегда есть лидеры общественного мнения, их менее 5%, которые создают общественные настроения. Широкие массы граждан Украины живут в информационном бульоне, сами не производят смыслы, а выбирают из тех, которые им навязываются.

Практически влияние лидеров общественного мнения, выступающих за сближение с Россией, власть с подачи западных советчиков стала «локализовать» сокращениями и увольнениями еще в 2012 году. Последний всеукраинский митинг за участие Украины в Евразийском экономическом пространстве Виктор Медведчук провел в октябре 2013 года на стадионе «Старт» в Киеве, другие более удобные площадки власть предоставить отказалась.

Кстати, из Крыма мы не получили поддержку. На следующий день со стороны спецслужб режима Януковича начались репрессии. После события февраля 14-го года началась так называемая «мусорная люстрация», конференции срывали и избивали участников «активисты» в балаклавах, а полиция не вмешивалась.

Олеся Бузину и Олега Калашникова, по моему убеждению, убили как раз для запугивания лидеров общественного мнения. После Минска-2 в стране разворачивалась широкая информационная кампания обсуждения среди населения по имплементации договоренностей. Убийства двух лидеров мнений, блокада и попытка поджога здания телекомпании «Интер» орлами министра МВД Авакова и компанию за мир в Донбассе сбили на взлете.

Охота на лидеров общественного мнения после 24 февраля 2022 года была тремя волнами с 5 марта: в пластиковых мешках на головах избивали в СИЗО по нескольку дней (Юрий Дудкин, Влад Мулык, Дмитрий Джангиров) и заставляли каяться на видео.

В конце марта начались обыски и допросы экспертов по спискам гостевых редакторов закрытых Зеленским оппозиционных телеканалов. В апреле – арест тех, на кого фигуранты апрельских допросов дали показания. И так меньшими волнами до августа 2022-го, когда для позитивного демократического образа Зеленского для западных правозащитников и политиков многих фигурантов мартовских и апрельских арестов перевели из СИЗО под домашний арест.

Всего только в Киеве весной 2022 года под жесткие репрессии попало более 300 экспертов. журналистов и блогеров. Еще 3000 были запуганы конфискацией имущества без суда. Такая вот правдивая история о том, как пророссийские общественники и эксперты на Украине после февраля 2022 года изменили свое отношение к России.

ПН: Много ли осталось сторонников России на Украине, учитывая репрессии и тотальную промывку мозгов?

А.М: Сейчас значительная населения Украины находится в тревожном, а потому агрессивном состоянии, погружено в информационный бульон ИПСО и говорящих голов укронацистского режима, а значит просто не видит альтернативы.

Одна из важных задач на следующем этапе СВО после падения марионеточного кровавого режима Зеленского – это политическое образование взрослого населения и широкая дискуссия граждан о будущем страны.

Такая политика денацификации эффективно сработала в Германии в 1946-1947 годах. Дала этой стране политические движения Фридриха Эберта и Конрада Аденауэра. Два-три месяца образовательной денацификации и окажется, что процент хорошего отношения к Российской Федерации представителей «Настоящий Украины» с обеих сторон Днепра до Днестра будет две трети от всего населения страны.

ПН: Каков ваш прогноз по ходу и финалу СВО?

А.М: Операция однозначно достигнет поставленных целей. Время и правда работают на Россию. Никаким способом коллективный Запад из 50 государств-сателлитов США не сможет долго реанимационными логистическими цепочками жизнеобеспечивать нацистскую власть Киева. Задача агенту Зеленскому ставилась такая: в темную использовать население в качестве живого щита. Сегодня это уже не работает. Экономика разрушена. Агония режима очевидна. Налицо процессы дезорганизации и самоликвидации.

Вспомним, что случилось с Наполеоном – там все закончилось Березиной, ну а тут, я думаю, что также будет своя Березина, но на Днестре. И это может произойти как в этом году, так и в перспективе до трех лет.