«Бери автомат и сражайся с Путиным» – в Берлине не рады беглым иноагентам

Вадим Москаленко.  
17.11.2023 20:41
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Большой миф, что в Германии с распростёртыми объятьями ждут выступающих против войны бежавших из России либералов.

Об этом на канале «Deutsche Welle» заявил политический обозреватель одноимённого издания русофоб Никита Жолквер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большой миф, что в Германии с распростёртыми объятьями ждут выступающих против войны бежавших из...

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«Думаю, ты выдаёшь желаемое за действительное, говоря о том, что в Германии изменилось отношение к российской оппозиции, к российскому обществу, что там рады, что она есть, что там какие-то структуры появляются. Каспаров с одной стороны, Ходорковский с другой стороны, ещё там разные люди. Есть разные мнения в Берлине», – сказал Жолквер российскому политологу-иноагенту Ивану Преображенскому.

«Я говорил с разными депутатами. Есть депутаты от Христианского демократического союза, которые напрямую, прямо в интервью говорят: нельзя пускать, например, в Германию или Западную Европу тех, которые не хотят служить в армии и просят здесь убежище. Если они против войны, пусть берут в руки оружие и воюют с этим режимом на своей территории. Вот эта ответственность возлагается на всё российское общество», – рассказал журналист.

Преображенского возмутила эта история.

«Как гражданин России и россиянин, конечно, от немецкого депутата я бы такой ответ принять просто не смог, учитывая исторические аналогии», – обиделся иноагент.

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