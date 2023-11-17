«Бери автомат и сражайся с Путиным» – в Берлине не рады беглым иноагентам

Большой миф, что в Германии с распростёртыми объятьями ждут выступающих против войны бежавших из России либералов.

Об этом на канале «Deutsche Welle» заявил политический обозреватель одноимённого издания русофоб Никита Жолквер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, ты выдаёшь желаемое за действительное, говоря о том, что в Германии изменилось отношение к российской оппозиции, к российскому обществу, что там рады, что она есть, что там какие-то структуры появляются. Каспаров с одной стороны, Ходорковский с другой стороны, ещё там разные люди. Есть разные мнения в Берлине», – сказал Жолквер российскому политологу-иноагенту Ивану Преображенскому.

«Я говорил с разными депутатами. Есть депутаты от Христианского демократического союза, которые напрямую, прямо в интервью говорят: нельзя пускать, например, в Германию или Западную Европу тех, которые не хотят служить в армии и просят здесь убежище. Если они против войны, пусть берут в руки оружие и воюют с этим режимом на своей территории. Вот эта ответственность возлагается на всё российское общество», – рассказал журналист.