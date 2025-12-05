«Берём Артику под контроль НАТО. Это новая холодная война» – канадский профессор разбушевался

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Арктика из периферийной проблемы для североатлантического блока превратилась в центральную.

Об этом польскому каналу «Talking with TVP World» заявил профессор Арктического университета Норвегии, канадский политолог Марк Лантень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы объяснить [чего хочет Россия], нужно вернуться в 90-е годы, когда Россия начала рассматривать свои арктические земли и воды как потенциально уязвимые. Сейчас, когда большая часть российских военных сил сосредоточена на Украине, в Москве опасаются, что интересы России в Арктике могут оказаться под давлением извне. Конечно, ухудшение отношений между Россией и Западом определенно повлияло на арктическую дипломатию. Так что – да, есть тенденция рассматривать текущую ситуацию как новую холодную войну. И хотя здесь есть некоторые параллели, речь идет уже не только о военных кораблях и подводных лодках. Хотя это важно. Они утверждают, что Россия просто защищает свои активы и ведет себя оборонительно. Они пытаются выставить НАТО агрессором, который хочет милитаризировать Арктику», – вещал Лантень.