«Берём Артику под контроль НАТО. Это новая холодная война» – канадский профессор разбушевался

Максим Столяров.  
05.12.2025 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 262
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия


После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Арктика из периферийной проблемы для североатлантического блока превратилась в центральную.

Об этом польскому каналу «Talking with TVP World» заявил профессор Арктического университета Норвегии, канадский политолог Марк Лантень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Арктика из периферийной проблемы для североатлантического блока...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чтобы объяснить [чего хочет Россия], нужно вернуться в 90-е годы, когда Россия начала рассматривать свои арктические земли и воды как потенциально уязвимые. Сейчас, когда большая часть российских военных сил сосредоточена на Украине, в Москве опасаются, что интересы России в Арктике могут оказаться под давлением извне.

Конечно, ухудшение отношений между Россией и Западом определенно повлияло на арктическую дипломатию.

Так что – да, есть тенденция рассматривать текущую ситуацию как новую холодную войну. И хотя здесь есть некоторые параллели, речь идет уже не только о военных кораблях и подводных лодках. Хотя это важно. Они утверждают, что Россия просто защищает свои активы и ведет себя оборонительно. Они пытаются выставить НАТО агрессором, который хочет милитаризировать Арктику», – вещал Лантень.

«Это стало очевидно недавно, когда два арктических государства, Финляндия и Швеция, официально вступили в НАТО. Теперь Арктика находится под контролем НАТО. И Россия не сможет просто милитаризировать ее по своему желанию. Арктика становится очень важным регионом, который необходимо защищать», – самоуверенно объявил канадец.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить