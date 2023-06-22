«Берём один-два дома в сутки» – военкор об освобождении Марьинки

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Хоть до полного освобождения Марьинки осталось всего несколько сотен метров, российской армии приходится сражаться за каждый дом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор RT Станислав Обищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шестьсот метров осталось до полного освобождения Марьинки. А сколько можно проходить шестьсот метров, если периодически слышно, что продвинулись на пятьдесят метров, и это считается довольно круто», – сказали в студии.

«Это зависит от того, как будут себя вести украинские военные, будет происходить подвоз бк и ротация. Если будет так, как сейчас – наши берут один-два частных дома в сутки. Это прям максимальная скорость, которая есть. Это десять-двадцать метров. Дело в том, что сейчас в Марьинке наши позиции и позиции ВСУ на расстоянии десяти-двадцати метров друг от друга. То есть, в соседних домах частного сектора. И артиллерию применять по ним невозможно. Можно ещё, рискуя, 82-мм миномёты, и работают по координатам танки, потому что это самая точная ствольная артиллерия», – сказал военкор.

Обищенко подчеркнул, что вся российская армия пока что стоит в обороне, поэтому не стоит ожидать быстрого освобождения.

«Основной приказ – мы стоим в обороне по всей линии фронта. Всего два места, где наступаем – это Марьинка и Кременная. Это два места, где мы потихонечку наступаем. В остальных местах мы держим оборону. Настолько и наши, и украинские войска к работе танков и артиллерии с двух сторон – парни уже просто научились выживать в этих условиях. Везде пулемётные точки, которые подавляются из танков. Другого варианта развития событий в Марьинке нет. Опять же, как только мы возьмём Марьинку, следующий населённый пункт (Курахово – прим.) ещё длиннее, и там ещё и промзона есть с подземными коммуникациями. Там будет точно так же тяжело», – подытожил он.