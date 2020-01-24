Беркут. Последний бастион государственности

24.01.2020, Херсонес, Сергей Городов

На 19 и 22 января приходится годовщина горячих событий в Киеве и обострений на майдане.

Шесть лет назад лидеры оппозиции и заправилы майдана даже в один из главных православных праздников устраивали массовые беспорядки. А в день специфически понимаемой майданными главарями соборности – методичка Шарпа была окроплена первой кровью.

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Стало понятно, что эти жертвы не только не пугают устроителей майдана, но и умело используются ими для эскалации беспредела.

События 19 и 22 января 2014 года оставили зарубки на памяти многим бойцам «Беркута». А несколькими днями раньше «беркутовцы» отмечали 28-летие своего спецподразделения.

16 января, в день создания «Беркута», спецназовцы из разных регионов уже пятый раз собрались в Херсонесе. Причем с каждым годом увеличивается количество «беркутовцев», приезжающих на встречу. В этом году их было около сотни. В Свято-Владимирском кафедральном соборе они почтили память правоохранителей, погибших во время майдана.

Бывший украинский министр внутренних дел Виталий Захарченко написал в этот день в Facebook: «В самые трагические дни вооруженного государственного переворота 2014 года бойцы «Беркута» до последней минуты оставались верными данной присяге, действовали в соответствии с Законами Украины, стояли на страже ее Конституции и были, без преувеличения, последним бастионом государственности. Имя «Беркут» по праву стало символом настоящего героизма, невероятной стойкости, чести и верности долгу».

Один из участников встречи говорит: «Собрались сто «беркутят»: из Донецка, Киева, Луганска, Николаева, Одессы, Севастополя, Симферополя, Харькова, Херсона. У каждого из них своя история. Зеленский заявлял, что за одного украинского военного отдал бы сто «беркутов». А тут сто «беркутов» могли бы посмеяться над одним клоуном в президентском кресле, не понимающим, что такое конституция, кто и какой ценой защищал конституционный строй во время майдана.

Что могла бы сделать сотня таких бойцов? За один день решить проблему С-14 и прочих нацистских организаций, терроризирующих жителей Киева и других городов. А клоун в президентском кресле за девять месяцев своего правления не смог с ними справиться, вообще не смог выродить ничего, чтоб выполнить хоть что-то из своих предвыборных обещаний. Когда его будут сносить все эти С-14, он, может быть, вспомнит о ста «беркутах».

На встрече в Херсонесе можно было увидеть сотрудников киевского полка «Беркут», покинувших столицу сразу после государственного переворота. Здесь упоминали и пятерых «беркутовцев» из Киева, обмененных 29 декабря 2019 года: Аброськина, Зинченко, Маринченко, Тамтуру, Янишевского.

«Они пока еще не смогли приехать, проходят карантин в ДНР и ЛНР, — добавляет «беркутовец». — Наш министр внутренних дел Виталий Захарченко настойчиво добивался, чтоб их включили в обменный список».

Нужно сказать, что дата основания спецподразделения совпадает с днем рождения киевского и донецкого «Беркута». 16 января 1992 года был создан киевский полк ОПМБР «Беркут». В этот же день и донецкий ОМОН реорганизован в ОБМБР «Беркут».

Первый командир донецкого ОМОНа Александр Тимохин в Свято-Владимирском кафедральном соборе передал севастопольским коллегам копию иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Оригинал — мироточивая икона Божией Матери «Семистрельная» или «Умягчение злых сердец» — находится в подмосковном селе Бачурина. Там, по благословению схиархимандрита Оптиной Пустыни Илия (Ноздрина), для ее постоянного пребывания была построена часовня.

Ветеран донецкого спецподразделения Александр Тимохин рассказывает: 7 августа 2014 года, в разгар боевых действий в Донбассе, список чудотворной иконы был доставлен в Донецк. И дончане стали свидетелями ее чудотворных проявлений. Такую же копию донецкий ветеран привез и в Севастополь.

Традиционно на встрече в Херсонесе присутствовали севастопольские «беркутовцы». Сергей Колбин (под его командованием «Беркут» занял позиции на Перекопе в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года) — уже в качестве депутата Заксобрания Севастополя.

Валерий, «беркутовец» из Николаева, рассказал свою историю: «На майдане я получил два огнестрельных ранения. Одно — в ногу из ПМ. И еще дробью добавили. В больнице, после осмотра врачом, подходит другой человек, стажер какой-то, и спрашивает: «А можно я его прооперирую?» Мне послышалось что-то недоброе в его голосе. Я говорю: «Не-не-не, уважаемый. Вот меня врач осматривал — он пусть и оперирует».

Врач извлек пулю, зашил ногу. И потом говорит: «Сейчас будут штурмовать больницу». Это уже было время, когда активисты (а для нас — просто бандформирования) интересовались нашими ранеными. Со мной лежали еще двое коллег. Один с огнестрелом, а другой был весь перебинтован, как мумия (наверное, с ожогами), и вообще не разговаривал — просто ходил. Закончилось тем, что я, еще находясь под наркозом, сбежал оттуда. Наши сотрудники меня забрали. Это было какое-то «спасение рядового Райана»: меня, раненного в ногу, тащили через баррикады к нашим, которые стояли на Банковой…»

Но на этом злоключения бойца николаевского «Беркута» не закончились. После государственного переворота Валерием и его товарищами занялась прокуратура…

«Следователь спрашивал: «Что у вас было с собой в командировке?» — вспоминает «беркутовец». — Я отвечаю: «Бронежилет, каска, палка, щитки на ноги и на руки…» А он интересуется: «А стол, стул были?» Я говорю: «Как вы себе это представляете?! Спецподразделение «Беркут» едет со столом?!».

У них была фабула, было предписание, по которому опрашивали. И поэтому интересовались личными вещами. А я отвечал, что из личных вещей были спальник, каска, палка, наручники. Мы ничего неправомерного не осуществляли. Тогда вытащили старые дела, когда мы наркобаронов местных брали. Начали говорить о неправомерном применении спецсредств и т. д.

А потом нас собрал начальник областного управления внутренних дел, говорит: «Вы все идете в АТО. Это приказ». Мы не поняли: «На нас кто-то напал? У нас война с нашими согражданами?» Я ответил: нет. И процентов 85 нашей роты встали и вышли из зала».

Сегодня николаевский «беркутовец» служит в российском ОМОНе.