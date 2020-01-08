08.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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«Беркутовцев» потребовали на обмен ради снятия санкций с РФ – украинский эксперт

В ходе последнего обмена пленными в список для украинской стороны были внесены пятый год находящиеся под арестом «беркутовцы» якобы для того, чтобы продемонстрировать добрую волю России и всколыхнуть ситуацию на Украине.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Петр Олещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, как обычно, преследуют свои собственные цели. Думаю, что, например, требованиями освобождения тех самых «беркутовцев» они преследовали задачу всколыхнуть ситуацию на Украине, и в определённой мере они этого достигли.

Таким образом они демонстрируют добрую волю не только для Украины, но и для всего мира – смотрите, мы настроены миролюбиво, значит не надо вводить против нас новые санкции, а надо наоборот поговорить о том, как отменить эти для того, чтобы поддерживать наш миролюбивый потенциал», – заявил Олещук.

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