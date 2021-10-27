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27.10.2021 11:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Политика, Польша, Россия, Украина, Энергетика
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Берлин будет убеждать Варшаву и Киев в пользе «СП-2»

Новости УкраиныРоссийский газопровод «Северный поток-2» нужен не только Германии, но всей Европе. Об этом, передает...

Российский газопровод «Северный поток-2» нужен не только Германии, но всей Европе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Райнхард Крумм, глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе немецкого фонда Фридриха Эберта.

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Представителю фонда, который считается близким к победившей на последних выборах СДПГ, напомнили, что Украина 15 октября обратилась к Еврокомиссии с просьбой присоединиться в качестве третьей стороны к дебатам по сертификации «Северного потока- 2». Также обратили внимание на позицию Варшавы, которая требует заблокировать запуск газопровода и поинтересовались, могут ли Польша и Украина помешать работе «СП-2».

«Прямо сейчас мы видим, как ЕС и Германия нуждаются в газе. Германия — самая большая экономика Евросоюза. Поэтому «Северный поток – 2» нужен не только ей, но и всему ЕС, для всей его экономики», – сказал глава фонда.

По его словам, «вокруг этого, конечно, много политики».

«Но я думаю, что правительство, нынешнее правительство, да и следующее, сумеют переговорить с Украиной и Польшей, и убедить эти страны, что «Северный поток – 2» — это польза для всех», – считает Крумм.

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