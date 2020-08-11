Берлин и Париж намерены до конца лета жёстко принудить Зеленского к «Минску»

11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевская власть боится, что Берлин и Париж в ближайшее время начнут серьёзное давление на украинский истеблишмент, вынуждая его выполнять Минские соглашения в полном объёме.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша власть боится того, что немцы и французы с конца лета начнут нас серьёзно поддавливать в сторону реализации Минского соглашения. Перемирие уже есть – это успешный кейс, а дальше амнистия и выборы.

Может быть то, что отменили выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса, чтобы провести выборы вместе на неподконтрольной и подконтрольной части Донбасса, я не исключаю такую игру», – отметил он.

Вадим Карасёв выразил опасения, что из-за давления со стороны Германии, Франции и России Киеву придётся пойти против воли США.

«Может быть, сейчас придётся не рассчитывать на американцев, а под влиянием немцев и французов действовать более решительно. Зеленский недаром был на Донбассе 2 дня – чтобы почувствовать обстановку. Далее может начаться разведение войск на некоторых участках, как говорил Ермак», – сказал политолог.