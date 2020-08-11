11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Германия, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина, Франция
Просмотров:

Берлин и Париж намерены до конца лета жёстко принудить Зеленского к «Минску»


Киевская власть боится, что Берлин и Париж в ближайшее время начнут серьёзное давление на украинский истеблишмент, вынуждая его выполнять Минские соглашения в полном объёме.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Наша власть боится того, что немцы и французы с конца лета начнут нас серьёзно поддавливать в сторону реализации Минского соглашения. Перемирие уже есть – это успешный кейс, а дальше амнистия и выборы.

Может быть то, что отменили выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса, чтобы провести выборы вместе на неподконтрольной и подконтрольной части Донбасса, я не исключаю такую игру», – отметил он.

Вадим Карасёв выразил опасения, что из-за давления со стороны Германии, Франции и России Киеву придётся пойти против воли США.


«Может быть, сейчас придётся не рассчитывать на американцев, а под влиянием немцев и французов действовать более решительно. Зеленский недаром был на Донбассе 2 дня – чтобы почувствовать обстановку. Далее может начаться разведение войск на некоторых участках, как говорил Ермак», – сказал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть