Берлин и Париж угодили в стратегический тупик по украинскому вопросу – киевский эксперт

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Несколько центров коллективного Запада ведут разные игры в ходе украинского конфликта.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил его коллега Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть видение Вашингтона. Сейчас он главный спонсор и поддерживающая сторона Украины. Есть сложная, витиеватая игра Лондона, который часто провоцирует и идет на обострение войны. У него свой изыск. Британия борется за изменение европейского ландшафта, особенно Центральной Европы. Эта война выгодна Британии. Есть интересы Парижа и Берлина, которые сейчас решают вопрос будущего евроинтеграции, и как в нее вписывается Восточная Европа. Это разные интересы», – сказал Ермолаев.

Он считает, что «до войны» Европа успешно пользовалась Украиной как связным с «трофейной экономикой» России, которую она использовала как сырьевую базу. Однако после начала СВО ЕС легко отказался от своих выгод.

«Мне не все понятно в стратегии ЕС и его лидеров в войне. По моему, позиция европейских лидеров постоянно мерцает от какого-то радикализма вплоть до похода на помощь Украине, как заявлял Макрон и ряд прибалтийских государств, до сбрасывания ответственности на Украину и полного ухода от помощи», – сказал Ермолаев.