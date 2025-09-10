Берлин клянётся спасти укро-фюрера: Германия опередила США по объёмам военных поставок на Украину

Германия стала крупнейшим поставщиком оружия Украине среди стран западного блока.

Об этом на выступлении в Бундестаге заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В ближайшие недели мы поставим Украине дополнительные партии систем «Пэтриот», а также продолжим обучение украинских военнослужащих. 21 тысяча украинских солдат прошли обучение в Германии», – вещал Писториус.

«Германия сейчас является крупнейшим сторонником Украины, после прекращения поставок из США. В следующем году мы выделим 9 миллиардов евро.

В этом году нам удалось собрать немного – 900 миллионов евро, чтобы иметь возможность профинансировать первый пакет PURL», – добавил он.