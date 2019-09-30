Берлин на веки вечные отложил навязчивую идею Украины

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Германия даже слышать не хочет об интеграции Украины в НАТО. На повестке дня сейчас вопрос нормализации отношений с Российской Федерацией и то, как заставить Украину выполнять Минские соглашения.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Германия и Франция будут стараться принудить Украину к предоставлению особого статуса Донбассу.

«Вообще перестали говорить о вхождении Украины в НАТО. Я недавно этот вопрос даже задавал в узком кругу, мне немецкие политики сказали, что это вообще не вопрос сейчас, он отложен на веки вечные. Мы сейчас на эту тему просто не хотим говорить, потому что у нас другие проблемы, которые нужно решать. В том числе, пытаться где- то нормализовать отношения с Россией, чтобы не было хуже.

Поэтому все идет к тому, что на Украину, как мне кажется будет нажимать Германия и Франция, чтобы Украина более смело пошла на тот шаг, который до конца не хотел выполнять Порошенко – это предоставить настоящую автономию в рамках украинского государства Донбассу», – заявил Рар.