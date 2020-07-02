Берлин не станет обострят отношения с США из-за России

02.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Германия не пойдет на зеркальные меры по отношению к американцам из-за газопровода «Северный поток-2», в строительстве которого участвуют немецкие компании и которым за это грозят новые санкции Вашингтона.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

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«Американский рынок имеет ключевое значение для экспортно-ориентированной немецкой экономики. Большой объем товарооборота с США для Германии даже более важен, чем «Северный поток-2». В Берлине сочтут опрометчивым обострять отношения с Вашингтоном из-за безусловно важного, глобального, но единичного проекта, которым является СП-2», – сказал эксперт.

При этом он добавил, что в настоящее время ситуация развивается настолько вопреки политической и экономической логике, что можно делать самые смелые прогнозы, которые, возможно, сбудутся.

Также политолог отмечает, что не стоит рассчитывать на то, что из-за ухудшения взаимопонимания между США и Евросоюзом улучшатся отношения Брюсселя с Москвой.

«Системообразующие партии в большей степени нацелены на евроатлантические отношения. К сожалению, противников российской политики в кабинетах европейских политиков и в парламентах европейских государств значительно больше, чем сторонников. Пока что пророссийские голоса в Евросоюзе звучат в основном в партиях второго эшелона», – сказал Камкин.

Впрочем, он не исключает, что в будущем и здесь ситуацию может изменить, поскольку идет обновление политического ландшафта, а все больше европейцев недовольны системными партиями, считая их устаревающими.