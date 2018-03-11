11.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Берлин обвинил Украину во вмешательстве в свои внутренние дела

Германские власти потребовали от посла Украины в Берлине Андрея Мельника заниматься своей непосредственной работой.

Об этом рассказал председатель фракции партии “Левые” в регионе Оснабрюк и руководитель проекта “Народная дипломатия” в ФРГ Андреас Маурер, сообщает “Российская газета”.

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По словам политика, соответствующая беседа состоялась два месяца назад, и с тех пор украинский посол “стал потише”.

Мельник неоднократно предъявлял главе МИД Германии Зигмару Габриэлю претензии по поводу визитов немецких делегаций в Крым, а президент Украины Петр Порошенко даже просил канцлера ФРГ Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.

“Это настолько абсурдно. Лидер Украины, наверное, страну перепутал. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то “Правые секторы”, а неугодных политиков бросают в мусорные баки”, – отметил Маурер.

В итоге терпению официального Берлина пришел конец.

“Наше правительство прямо заявило Мельнику, чтобы он занялся своими дипломатическими обязанностями. Ему никто не запрещает писать жалобы, выражать протесты, но не стоит вмешиваться в дела Германии”, – заявил Маурер.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве возмутились заявлением Меркель, назвавшей конфликт в Донбассе гражданской войной.

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