Берлин, Париж и Киев срывают проведение «нормандского саммита»

22.09.2021 09:24 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вероятность проведения в этом году саммита «нормандской четверки» близка к нулю из-за непримиримой позиции Киева и вставших на его сторону Парижа и Берлина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на собеседников, занимающихся украинским направлением в различных российских госструктурах.

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«Зачем эта встреча Меркель — понятно: она участвовала в подготовке Минских соглашений и перед тем, как уйти с руководящего поста, ей хочется поставить точку. Зачем саммит Киеву, тоже ясно: это возможность поднять на переговорах вопрос Крыма и получить пиар. Для нас же это трата времени, если нет никакого результата», — сказал один из собеседников газеты.

Второй был еще более лаконичен, подчеркнув, что при существующей позиции Украины, Германии и Франции, отказывающихся фиксировать Киев и Донбасс в качестве сторон конфликта, как это записано в Минских соглашениях, саммит не состоится.

По словам еще одного из источников, все лишь «делают вид, что готовят саммит».