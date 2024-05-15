Берлин против участия НАТО в защите неба над Украиной
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отклонил идею задействовать системы ПВО альянса для защиты неба над Украиной, которое ранее поддержали политики из правящей коалиции и оппозиции.
По словам Хебештрайта, сейчас речь идет о том, чтобы усилить систему ПВО на территории Украины.
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Он напомнил о решении Берлина поставить Киеву еще один комплекс Patriot.
Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что представители правящих Свободной демократической партии (СвДП) и «Союза 90» / «зеленых», а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) не исключают использования систем ПВО, расположенных на восточных границах НАТО, для защиты западной территории Украины от атак российских дронов.
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