Берлин против участия НАТО в защите неба над Украиной

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отклонил идею задействовать системы ПВО альянса для защиты неба над Украиной, которое ранее поддержали политики из правящей коалиции и оппозиции.

По словам Хебештрайта, сейчас речь идет о том, чтобы усилить систему ПВО на территории Украины.

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Он напомнил о решении Берлина поставить Киеву еще один комплекс Patriot.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что представители правящих Свободной демократической партии (СвДП) и «Союза 90» / «зеленых», а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) не исключают использования систем ПВО, расположенных на восточных границах НАТО, для защиты западной территории Украины от атак российских дронов.