Берлин сделал свой выбор: «Северный поток-2» будет достроен

03.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Германия нашла способ уберечь свои компании от американских санкций за финансирование строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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Чтобы обойти новые санкции Вашингтона, власти немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания планируют создать «Фонд против изменения климата».

«Фонд в будущем определит газопровод как «важнейший элемент для защиты окружающей среды», и на этом основании будут приложены все усилия для завершения его строительства. А немецкие компании, которым угрожают санкции Соединенных Штатов, смогут предоставлять свои услуги России через фонд и его предприятие. С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с газопроводом, и на них не будут распространяться санкции», – говорится в материале.

«Берлин сделал свой выбор — Германия фактически поддержала проект «СП-2», невзирая на позицию Вашингтона. Через неделю [морской трубоукладчик] «Академик Черский» уйдет на непосредственные работы по укладке оставшегося маршрута «СП-2». Поэтому газопровод будет достроен в самое ближайшее время», – считает заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Бундестаг отказался голосовать за остановку «Северного потока–2».