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США так уверено заявляли о готовящемся «вторжении» России на Украину, потому что президент РФ Владимир Путин лично и якобы по секрету рассказал об этом руководителю ЦРУ Уильяму Бернсу во время его визита в Москву.

С таким утверждением Бернс выступил на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню, как в начале ноября 2021 года за несколько месяцев до вторжения меня отправили к президенту Путину, чтобы поговорить с ним. И я обнаружил, что он совершенно не раскаивается в том, что рассказал мне о готовящемся вторжении и его последствиях», – сказал Бернс.

Американец гордится тем, что тогда пересказал свой разговор в президентом РФ всем коллегам. Поверили ему только британцы из Ми-6, а большинство европейских союзников думали, что это блеф, поэтому Бернсу «было одиноко».

Директор ЦРУ также рассказал, что президент Джо Байден специально направил его в Киев «за несколько недель до вторжения», чтобы рассказать Владимиру Зеленскому о планах России. С тех пор Бернс побывал на Украине 13 раз и «восхищается» ее утратившим легитимность президентом.

«Я горжусь работой, которую ЦРУ проделало вместе с нашими коллегами из разведывательного сообщества, чтобы помочь президенту создать сильную коалицию стран для поддержки Украины. А затем, что стало своего рода новшеством – рассекретить некоторые наши секреты, чтобы поставить Путина в неудобное и непривычное положение, особенно в первый год войны», – валял дурака самодовольный Бернс.