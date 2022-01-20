«Берут взятки и не разбираются, за что голосуют»: депутат Рады о коллегах

Депутаты Верховной рады практически поголовно берут взятки за свои голосования, даже не пытаясь разобраться в обсуждаемых темах.

Об этом в интервью пропагандирующему оголтелую русофобию львовскому журналисту Остапу Дроздову заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, исключенная из «Слуги народа», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос о взятках, парламентарий попробовала отшутиться, что тарифы на газ растут, и поэтому приходится брать деньги «в конвертах».

«Смотрите, у каждого свои договорённости. Я не могу за каждого ответить, но что мне известно, то, что мне говорили, то четыре нуля есть», – уточнила Скороход.

По ее словам, взамен от депутат требуется «правильное» голосование, хотя в большинство депутатов совершенно не разбираются ни в обсуждаемых темах, ни в законах, за которые нажимают кнопку «за».

«У нас вообще в парламенте мало кто разбирается в том, за что голосует. Я вам больше скажу: если я раньше готовилась полностью к пленарным заседаниям, то сейчас у меня не хватает на это время. Я, к примеру, отвечаю за энергетический комитет и все законы, которые выходят из него, я отвечаю за него перед группой. Так и там.

Это довольно нормальные отношения, доверительные, оно так и должно быть это, никто не может быть компетентным во всех сферах, но при этом у нас очень много парламентариев, которые вообще не понимают элементарных общих вещей, безграмотные», – призналась Скороход.