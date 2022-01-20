«Берут взятки и не разбираются, за что голосуют»: депутат Рады о коллегах

20.01.2022  09:33 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Коррупция, Политика, Украина
Новости Украины

Депутаты Верховной рады практически поголовно берут взятки за свои голосования, даже не пытаясь разобраться в обсуждаемых темах.

Об этом в интервью пропагандирующему оголтелую русофобию львовскому журналисту Остапу Дроздову заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, исключенная из «Слуги народа», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты Верховной рады практически поголовно берут взятки за свои голосования, даже не пытаясь разобраться...

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Отвечая на вопрос о взятках, парламентарий попробовала отшутиться, что тарифы на газ растут, и поэтому приходится брать деньги «в конвертах».

«Смотрите, у каждого свои договорённости. Я не могу за каждого ответить, но что мне известно, то, что мне говорили, то четыре нуля есть», – уточнила Скороход.

По ее словам, взамен от депутат требуется «правильное» голосование, хотя в большинство депутатов совершенно не разбираются ни в обсуждаемых темах, ни в законах, за которые нажимают кнопку «за».

«У нас вообще в парламенте мало кто разбирается в том, за что голосует. Я вам больше скажу: если я раньше готовилась полностью к пленарным заседаниям, то сейчас у меня не хватает на это время. Я, к примеру, отвечаю за энергетический комитет и все законы, которые выходят из него, я отвечаю за него перед группой. Так и там.

Это довольно нормальные отношения, доверительные, оно так и должно быть это, никто не может быть компетентным во всех сферах, но при этом у нас очень много парламентариев, которые вообще не понимают элементарных общих вещей, безграмотные», – призналась Скороход.

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