«Берут за кредиты» – эксперт объяснил, почему не стоит радоваться росту рынка автомобилей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Цены на автомобили в России стремительно растут, и люди вынуждены брать кредиты, чтобы приобрести себе транспортное средство.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Средняя цена автомобиля уже поднялась до миллиона триста. Мы недавно, год назад, мечтали новые автомобили по такой цене покупать, а теперь у нас из-за того, что нет новых, выросла стоимость подержанных автомобилей. А мы, как дилеры, не радуемся этой истории с повышением цены. Любое повышение цены снижает количество продаж. Мне, как дилеру, лучше, чтобы цена была семьсот тысяч – я бы этих машин ещё больше продал. Но, к сожалению, такая история. Из-за того, что у них нет предложений новых автомобилей, люди вынуждены выкладывать такие деньги за автомобили с пробегом», – сказал Подщеколдин.

Он возмутился, что с такими ценами, россиянину со средней зарплатой придётся копить на личный автомобиль несколько лет.

«А посмотрите, средняя зарплата в России примерно семьдесят тысяч. Примерно, половину он должен отдать за квартиру, еду. Это получается, надо шесть лет, минимум, копить на новый автомобиль. И это, это среднего качества. Если автомобиль за три миллиона, то это семь-восемь лет. Вы готовы десять лет копить на машину? Или платить кредит десять лет? Нет? Поэтому и продаж нет», – отметил президент РОАД.

Подщеколдин добавил, что рынок держится только за счёт банков, которые массово раздают людям кредиты на транспортные средства.

«Банки, слава Богу, перекинулись на кредитование, и большинство наших клиентов перешли в этот сектор, за чёт этого основные покупки осуществляются. За счёт этого растёт рынок. В этом году, я думаю, он превзойдёт рынок прошлого года, и будет около семи миллионов. Хотя, никакой радости от этого нет», – резюмировал он.