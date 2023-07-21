«Берут за кредиты» – эксперт объяснил, почему не стоит радоваться росту рынка автомобилей

Владимир Гладков .  
21.07.2023 18:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля, Транспорт, Финансы, Цены


Цены на автомобили в России стремительно растут, и люди вынуждены брать кредиты, чтобы приобрести себе транспортное средство.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Цены на автомобили в России стремительно растут, и люди вынуждены брать кредиты, чтобы приобрести...

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«Средняя цена автомобиля уже поднялась до миллиона триста. Мы недавно, год назад, мечтали новые автомобили по такой цене покупать, а теперь у нас из-за того, что нет новых, выросла стоимость подержанных автомобилей.

А мы, как дилеры, не радуемся этой истории с повышением цены. Любое повышение цены снижает количество продаж. Мне, как дилеру, лучше, чтобы цена была семьсот тысяч – я бы этих машин ещё больше продал. Но, к сожалению, такая история.

Из-за того, что у них нет предложений новых автомобилей, люди вынуждены выкладывать такие деньги за автомобили с пробегом», – сказал Подщеколдин.

Он возмутился, что с такими ценами, россиянину со средней зарплатой придётся копить на личный автомобиль несколько лет.

«А посмотрите, средняя зарплата в России примерно семьдесят тысяч. Примерно, половину он должен отдать за квартиру, еду. Это получается, надо шесть лет, минимум, копить на новый автомобиль. И это, это среднего качества. Если автомобиль за три миллиона, то это семь-восемь лет.

Вы готовы десять лет копить на машину? Или платить кредит десять лет? Нет? Поэтому и продаж нет», – отметил президент РОАД.

Подщеколдин добавил, что рынок держится только за счёт банков, которые массово раздают людям кредиты на транспортные средства.

«Банки, слава Богу, перекинулись на кредитование, и большинство наших клиентов перешли в этот сектор, за чёт этого основные покупки осуществляются.

За счёт этого растёт рынок. В этом году, я думаю, он превзойдёт рынок прошлого года, и будет около семи миллионов. Хотя, никакой радости от этого нет», – резюмировал он.

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