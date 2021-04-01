Бес культуры: за что так с Петром Мамоновым?

01.04.2021, Москва, Платон Беседин

Куда труднее всего попасть, на ваш взгляд? В какую сферу? Политика? Нефтегазовый бизнес? Да, сложно туда пробраться, очень сложно, но есть сфера, которая охраняется ещё лучше (ну, или, как минимум, не хуже) – это культура. И пусть вас не смущают образы «голодных художников». Незачем. Они в прошлом.

Ныне у многих деятелей культуры всё сложнее и роскошнее. Особенно, если культура тесно кооперируется с политикой, а такое нынче – сплошь и рядом. Вот тогда деньги льются золотыми реками. И полноводными такими реками. Отмывается бабло разными способами. Тут не стоит забывать и то, что многие деятели культуры «сидят» на финансировании – или родного государства, или чужого, а самые пронырливые у двух мамок денежную сиську сосут.

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К чему это я? Да вот вижу в социальной сети пост на странице Петра Мамонова – приведу его полностью, дабы понимать, что к чему:

«Дорогие друзья! Пишет вам жена Петра Николаевича. В 2006 году, после выхода фильма Павла Лунгина «Остров», я обратилась в Министерство Культуры РФ, с просьбой о присвоении артисту Петру Мамонову звания «Заслуженного Артиста РФ». Получила отказ. Прошло 15 лет. На 70-летний юбилей артиста, я вновь обратилась в Министерство Культуры с просьбой присвоения Петру Мамонову звания «Народного артиста РФ» и присвоения Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени» за вклад в культуру России. 24 марта 2021 года в Большом театре состоялось вручение наград и присвоение званий. Нас не пригласили. Мне очень больно и обидно. Хочу этой болью поделиться с вами. Жена Мамонова Ольга Ивановна».

Вот скажите – как так, а? Да первой реакцией может стать: «Для чего вообще Петру Николаевичу подобная дрянь? Он и так всенародно любим!». Но ведь заметьте, не он обратился к властям, а его супруга. Для Ольги Ивановны это важно, потому что это в принципе её миссия и забота – именно как жены, а не творческого человека.

Однако если отбросить разговоры о «всенародной любви», которая, да, имеет место быть и которая, безусловно, колоссальна – почему бы не отметить его тем, что он реально заслуживает? Почему российское государство отмечает одних, не самых достойных, а игнорирует других, в полной мере достойных? Кто это вообще решает? Как дифференцируется культура?

У нас в народных артистах ходят басковы и киркоровы (да что там они, какого-то ЮрКисса орденами награждают), а Мамонов лишний среди них, да? Лишний именно в этом ряду. Но то не его проблемы, а киркоровых и басковых – и, прежде всего, государства. Потому что Мамонов – это великие роли у Лунгина в лентах «Остров» и «Царь», а ещё уникальный для рок-музыки коллектив «Звуки Му». Но его проигнорили.

Удивительна эта вот избирательность. И ведь не только с Мамоновым, правда? Сколько таких дурацких примеров? Лимонова вон тоже ведь стороной культурная власть обходила. Что он, от этого перестал быть большим писателем? Конечно, лучше Яхину в очередной раз наградить и прочих русофобов.

Позорно это отношение. Просто позорно! А ещё тлетворно, потому что культура – особенно в России – это основа, и если нет её, то нет и государственности. Не понимают этого власть имущие? Значит, глупы. А если понимают? Хм, похоже на злонамеренную диверсию.