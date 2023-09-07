«Бесчеловечное зверство» – украинский адвокат о работе военных медкомиссий

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Недобросовестные работники украинских ВВК (военно-врачебных комиссий) призывают к службе непригодных людей, для которых физические и психологические нагрузки могут быть крайне опасными.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила украинский адвокат Наталия Фещик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расскажу вам один конкретный пример из жизни. У конкретного призывника было двенадцать заболеваний, одно из них – сахарный диабет, который дал обострение других заболеваний. И, вследствие бездеятельности и ненадлежащей работы ВВК, человеку ампутировали часть ноги, и на сегодняшний момент он вообще призван непригодным, и уволен. Там не было коррупции, там было просто зверство, бесчеловечность», – возмутилась Фещик.

Она подчеркнула, что членам украинских ВВК всё равно, кого посылать на убой.

«И человек это подтвердил в суде. Когда мы задавали ему вопрос: «Как вы считаете, человек с таким состоянием здоровья мог выполнить приказ?», этот представитель ВВК говорит: «Пока ты военнослужащий, вне зависимости от твоего состояния здоровья и самочувствия, ты обязан выполнить приказ». Это законно? Может быть, законно, но несправедливо. Это зверство. С таким подходом у нас завтра не останется ни одного военнослужащего», – добавила адвокат.