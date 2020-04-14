Бесчеловечные действия Молдовы едва не привели к смертям в Приднестровье

14.04.2020, Москва, Елена Острякова

Молдова не пропускала в Приднестровье фуры с запчастями для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с 5 апреля.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении последних дней молдавская сторона применяет антигуманные подходы, блокирует доставку лекарств, медикаментов, медицинской техники, включая запчасти для аппаратов ИВЛ, создает проблемы для других грузов.

Кишинев жалуется на то, что мы закупаем в два раза больше лекарств, но это естественно в условиях пандемии. Нам нужно больше всего, что помогает спасать жизнь людей», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

После того как фуры пропустили в Приднестровье – сразу удалось ввести в строй 12 аппаратов ИВЛ.