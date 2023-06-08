Бесчинства и уничтожение личного состава: бойцы 72-ой бригады рассказали о методах управления подполковника Веневитина

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Подразделения «Шторм» из 72-ой бригады несут большие потери из-за некомпетентности руководства, которое отправляет бойцов на передовые позиции без средств связи и прикрытия артиллерии. Военнослужащие записали обращение (ссылка на Telegram-канал обозревателя Бориса Рожина) в котором рассказали о преступных приказах, которые отдавал командир бригады подполковник Роман Веневитин.

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«Хотим отправить вам видеозаявление от подразделения «Шторм» 72-ой бригады воинской части 13637. Ситуация вышла уже из-под контроля. В связи с тем, что командир бригады Веневитин Роман, по отчеству не знаю, ведет бесчинства в этой бригаде и занимается уничтожением людей в прямом смысле слова, унижением вся служба строится военнослужащих. Терпению пришел конец. Есть пара заявлений, от которых просто дыбом становится голова, и о которых мы вам сейчас хотим донести. Это только часть того айсберга, который творится в этой бригаде», – заявил один из бойцов.

Как считают военнослужащие, подполковник Веневитин и группа других командиров, могут намеренно отправлять российских бойцов на убой, поскольку сотрудничают с ВСУ.

«Ситуация сложилась следующая, что нашей жизни угрожает опасность в связи с тем, что я, как командир отряда, принял решение вывести людей из-под бойни, которую устроил товарищ Веневитин на территории Украины Луганской области, который отдает преступные приказы и без угрызений совести со своей группой преступников по псевдонимам «Старовер», «Скиф», «Тайга», «Авангард», «Клинок». Это люди, которые занимаются убиением личного состава. Мы допускаем такую мысль, что данные люди работают со службами Украины, чтобы уничтожать военнослужащих, что позволяет обезглавить полностью всю бригаду. Эти люди ведут преступную работу, отдавая безумные приказы, не прикрепляя ничего документально под собой», – сообщил один из выживших.

По словам бойцов, Веневитин (позывной «Север») 8 мая отдал приказ занять позиции в районе деревни Отрадное. Содействовать выполнению этой задачи должен был отряд «Шторм Z», состоящий из бывших заключенных.

Как рассказал командир взвода лейтенант Федотов, в назначенное время подкрепление так и не прибыло, а по их позициям начался шквальный обстрел. Работали БПЛА противника, сбрасывали ВОГи, также велся снайперский огонь.

Позднее выяснилось, что эта зона, вопреки утверждениям Веневитина, находится под круглосуточным огневым контролем противника. ВСУ пристреляли здесь точки, поэтому появляться здесь попросту опасно.

Тем не менее, перед выдвижением отряда огневые точки противника не были подавлены, а когда командованию передавали координаты, куда нужно наносить удары, артиллерия если и била, то крайне неточно.

В итоге из прибывших 9 мая 108 бойцов отряда «Шторм Z» к 12 мая осталось всего 12 человек. А за то, что командиры вывели выживших военнослужащих в тыл, их теперь разыскивает так называет контрразведка, созданная Веневитиным.

«Нашим жизням угрожает опасность. Где только можно, мы уже сообщили, во все СМИ, куда только можно. Просим оказать нам помощь и содействие в решении проблемного вопроса. Командир бригады гонит людей просто на убой без прикрытия артиллерии, средств связи, без всестороннего обеспечения, без взаимодействия с соседями. Командир бригады до сих пор не соизволил создать условия, которые прописаны боевым Уставом Министерства обороны», – утверждают бойцы.

Уцелевшие бойцы считают, что им угрожает серьезная опасность, поскольку теперь уже бывший командир бригады может добиваться их физического устранения.