Бешеные псы в Бахчисарайском колледже

09.04.2021, Севастополь, Платон Беседин

Ещё один инцидент – очередная вариация жесточайших «Бешеных псов» Квентина Тарантино. Правда, речь идёт о зверствах не гангстеров, но подростков. А именно в Бахчисарайском колледже они избили девушку. Имена известны – и жертвы, и нападавших, и тех, кто снимал на видео.

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Изумили слова директора колледжа, заявившей, что если бы не социальные сети, то «сор из избы не вынесли бы». Простите, а ситуация от этого бы улучшилась? Девушка Синем, на которую толпой набросились, не пострадала бы?

Проблема в том, что из-за социальных сетей это всё и раздувалось. Ведь подобные разборки существовали всегда. Девочки дрались из-за мальчиков и раньше. Очень жёстко дрались. Но при этом не снимали побоище на телефоны.

В этой же истории с избиением в Бахчисарае самое отвратительное то, как стоят парни и записывают это видео. Один говорит:

– Ты для чего её бьёшь?

– Да просто так, – отвечает самка.

И никому в голову не пришло защитить девочку. Они толпой жаждут её крови. И вот это всё показательно. Потому что современные подростки сегодня, как звери, сбиваются в стаи – и никто не хочет выделяться. Чтобы быть частью биомассы, ты должен унижать другого. Ведь на унижении построен культ силы. Это – самое отвратительное.

Немало уже сказано о насилии среди подростков. Но эта матрица, которую создали для них взрослые. Они возвели дарвинизм в его агрессивной форме в абсолют, когда падающего толкни и добей. Обоссы – и сними на телефон. А визуализация насилия – лучше всего это показано в киноленте «Видео Бенни» (ещё 1992 года!) – полностью исключила его как элемент. То есть, современные подростки не понимают, что есть жестокость в принципе. А потому не осуждают её.

Человеческое достоинство списано в утиль. Человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Потому что она отнимается на экране за секунду. Страдание воспринимается как аттракцион – и не более того.

Сейчас речь идёт о том, что, возможно, девочки, которые нападали на жертву, могут отделаться лишь административным наказанием. Это в корне неверно. Показательно строгие меры должны быть применимы к ним. А заодно и к тем, кто снимал, и к родителям. Ко всем. От воспитания переходим к милосердию.

Вот только кардинально, безусловно, проблемы это не решит. Потому что жизнь без смыслов порождает уничижение её, жизни, как таковой. Давайте говорить откровенно: мы получили поколения, которые не хотят ничего делать, кроме того, чтобы убивать и плодить жестокость. Такова горькая правда.

…и да, ещё одна ремарка. «Меджлисовцы» пытаются подавать конфликт в Бахчисарае в связке с конфликтом в Судаке, где учительница неоднозначно высказалась о крымских татарах. Ну что тут скажешь? Стервятники не только лживы, но и глупы. Лишний раз показывают своё гнусное лицо, потому что плевать им на подлинную картину событий в Бахчисарае. А, значит, плевать и на боль жертвы. Да и на своих плевать тоже. Стервятники; что с них взять?