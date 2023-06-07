«Бешеные собаки»: на Западе меняется отношение к Украине – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крупные западные СМИ начинают открыто заявлять о причастности украинских неонацистов к подрыву «Северных потоков» и Каховской ГЭС.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вчера днём все вспомнили, включая американцев, что вообще-то в декабре 2022 года «The Washington Post» давала большой материал, где один из украинских генералов говорил, что они взрывали мосты рядом с Каховской ГЭС, и в принципе прицеливались к Каховской ГЭС, чтобы понять, что произойдёт. Но решили не делать. Вдруг уже в «The New York Times» появляется информация о том, что украинцы пытались взорвать «Северные потоки». Вообще интонация меняется в сторону того, что именно украинцы это сделали. Прямых обвинений там нет, но сказано, что они планировали сделать, и «Северные потоки» они планировали взорвать. То есть, в прессе интонация поменялась», – сказал Виттель.

По его мнению, на Западе начинают осознавать, что имеют дело с неконтролируемыми нацистами, которых необходимо ликвидировать.

«Запад перестал контролировать Украину, она вырвалась из рук. Они действительно начинают понимать, что эту бешеную собаку уже не удержишь. И я думаю, что сейчас нам переговоры не нужны, потому что со стороны Запада никто не пойдёт на наши условия, но они будут пытаться Украину утихомирить. А Украина перейдёт к масштабным террористическим актам, прорывам, и так далее. А бешеных собак, вообще, пристреливают. Но поскольку я имею в виду не столько Украину, сколько украинскую элитку, и верю, что мы ещё будем с нормальной частью народа, а не с бешеными собаками. А бешеных собак – да, пристреливают», – добавил политолог.