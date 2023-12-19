«Бесхребетные политики Европы не способны драться за суверенитет» – Путин

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Безвольные политики Европы полностью подконтрольны влиянию Вашингтона, и по его указке втягивают свои страны в кровавые и убыточные авантюры.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт. В этом смысле, добились своей цели, просто растащили нас и Европу. А сейчас перекладывают на Европу ещё и финансовое бремя. А безвольная и бесхребетная генерация политиков – не может этому противостоять, имея колоссальную зависимость в СМИ, экономике, политике. Там в какое крупное СМИ пальцем ни ткни, конечный бенефициар – какие-то американские фирмы. А это влияние на политическую жизнь», – сказал Путин.

Однако, по его мнению, народы Европы начинают восставать против такой колонизации.

«Европейские граждане начинают осознавать, что происходит. И в самой Европе начинается определённый сдвиг. Я сейчас не говорю про экономические проблемы, что ведущие индустриальные экономики Европы в минусе, но и в политическом сознании народов Европы происходит изменение. Они видят, что США нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. Но это их выбор, мы никогда не вмешивались, и не собираемся в это вмешиваться. Но мы точно будем отстаивать свои интересы», – подытожил президент.