Бескомпромиссная позиция Зеленского чрезвычайно выгодна России – Кеворкян
Все правящие Украиной классы являются сторонниками продолжения войны с Россией.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель тг-канала «Украина.ру», экс-депутат горсовета Харькова Константин Кеворкян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Очень много десятков людей, которые кормятся с войны не только на уровне правительства Украины. Война кормит и офицерский состав ВСУ, и тыловых крыс вроде ТЦК, и огромную армию неонацистов.
Мы недооцениваем тот ажиотаж, который сейчас существует в украинском обществе, которое живет по принципу «после нас хоть потоп». И этих людей сотни тысяч, которые наживаются на войне и которые вполне искренне хотят, чтобы война продолжалась», – сказал Кеворкян.
«На данный момент, это упрямство Зеленского нам выгодно. Его недоговороспособность ведет к продолжению СВО до достижения поставленных президентом задач.
Ежели бы мы сейчас остановились на линии фронта, то это было бы России невыгодно, поскольку главная цель СВО, а именно демилитаризация и денацификация, не были бы выполнены.
Соответственно, сейчас, пока он сохраняет такую, скажем, негибкость, продолжается подтачивание бандеровской идеи, продолжается ликвидация бандеровской Украины, а это наша сверхзадача», – добавил он.
