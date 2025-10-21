Все правящие Украиной классы являются сторонниками продолжения войны с Россией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель тг-канала «Украина.ру», экс-депутат горсовета Харькова Константин Кеворкян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень много десятков людей, которые кормятся с войны не только на уровне правительства Украины. Война кормит и офицерский состав ВСУ, и тыловых крыс вроде ТЦК, и огромную армию неонацистов.

Мы недооцениваем тот ажиотаж, который сейчас существует в украинском обществе, которое живет по принципу «после нас хоть потоп». И этих людей сотни тысяч, которые наживаются на войне и которые вполне искренне хотят, чтобы война продолжалась», – сказал Кеворкян.