11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Бесконечные ролики Зеленского на ТВ начали вызывать раздражение




Несмотря на попытки создать видимость активных действий, на деле украинский президент Владимир Зеленский и его команда не предпринимают никаких реальных шагов по борьбе с пандемией и улучшению ситуации.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт день за днём, власть успевает всё – проводить совещания, снимать ролики, назначать и переназначать какие-то внеочередные сессии. А принять законодательство, ограничивающее цены и компенсирующее любую логистику, – никто не хочет и не может.

Выйдут снова, появятся на экране, помашут пальчиком, и скажут: «Зачем же вы цены повышаете». Потому что сущность человека такая, очень многий бизнес поступает безответственно и поднимает цены, наживается на беде. Не все бизнесмены покупают ИВЛ, некоторые втридорога продают продукты.

Но это вопрос человеческого самоощущения и ответственности. Вопрос власти – не допустить паники, отсутствия товаров и спекулятивных цен. Но день за днём не делается ничего, кроме роликов. Уже сил нет эти ролики смотреть», – сказала она.

Также Елена Лукаш возмутилась безответственностью киевской власти и призвала Киев к реальным действиям по борьбе с пандемией.

«Очень хочется увидеть реальные действия и реальных ответственных за то, что до сих пор не профинансированы противоэпидемические мероприятия, не компенсированы затраты тех, кто тратился на эти мероприятия. За то, что отсутствуют запасы в государстве, которые должны находиться в больницах.

Просто ода безответственности. Всё время обращаются к нам с экранов телевизоров, и всё время требуют от нас каких-то действий, не обеспечивая при этом основную государственную функцию – защиту и обеспечение граждан», – резюмировала экс-министр.

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